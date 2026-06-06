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„Vrem să nu pierdem banii europeni”. Primăria anunță lucrări și în weekend pe unul dintre cele mai mari șantiere de tramvai

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Foto: Primăria Municipiului București Facebook

Primăria Municipiului București anunță că lucrările de modernizare a infrastructurii de tramvai continuă și în weekend pe lotul 4, care traversează traseul Piața Victoriei – Bulevardul Ion Mihalache – Bucureștii Noi – bucla de întoarcere de pe Bulevardul Gloriei.

„Se lucrează și în weekend, așa cum a cerut primarul general Ciprian Ciucu. Vrem să închidem cât mai repede șantierele și să nu pierdem banii europeni”, a transmis Primăria Capitalei într-o postare publicată pe Facebook.

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Potrivit municipalității, pe acest tronson sunt modernizați aproximativ 6 kilometri de cale de rulare. Reprezentanții PMB precizează că lucrări similare se desfășoară și în alte zone ale orașului, unde sunt în execuție încă 31 de kilometri de infrastructură de tramvai.

„Alți 31 km sunt în lucru în alte zone ale Capitalei. Trei loturi vor fi gata anul acesta. Mulțumim constructorului pentru mobilizare!”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Editor : Ana Petrescu

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