Live TV

Vreme frumoasă în București: temperaturi plăcute și cer variabil. Cod galben de vânt în județul Caraș-Severin

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru intervalul 13 aprilie, ora 10:00 – 15 aprilie, ora 06:00, valabilă pentru București, în paralel cu o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului pentru județul Caraș-Severin. În timp ce în Capitală vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, în vestul țării sunt așteptate rafale puternice de vânt.

În București, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 16 și 17 grade, iar minimele vor coborî noaptea spre 4–6 grade Celsius, valori caracteristice perioadei. Meteorologii precizează că nu este în vigoare nicio atenționare sau avertizare pentru Capitală în acest interval.

Situația este diferită în Caraș-Severin, unde a fost emis Cod galben de vânt, valabil între 13 aprilie, ora 10:00, și 15 aprilie, ora 06:00. În zonele joase, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h, iar la munte rafalele pot ajunge la 80–90 km/h, condiții care pot provoca disconfort și probleme punctuale în trafic sau în zonele expuse.

ANM mai precizează că intensificări ale vântului vor fi posibile, pe arii mai restrânse, și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40–45 km/h. Meteorologii avertizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin mesaje nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
