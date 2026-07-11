Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologică de cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pentru mai multe județe din țară. Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 20:00, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt care pot atinge 70 km/h.

„Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, în sud-estul Olteniei, în Muntenia și în vestul Moldovei, iar mai ales seara și noaptea în Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50–70 km/h) și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm). În intervale scurte de timp (1–3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp și, izolat, de peste 30–40 l/mp”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala izolat și în restul teritoriului în cursul zilei de duminică, 12 iulie, iar la începutul săptămânii viitoare acestea se vor extinde pe arii mai largi, în special în jumătatea de est a țării.

Cum va fi vremea în București

În intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 20:00, vremea din Capitală va fi în general instabilă. Sunt prognozate înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot lua aspect de vijelie.

„Vremea va fi în general instabilă. După-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15–20 l/mp și, izolat, peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40–60 km/h) și grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni (1–3 cm). Temperatura maximă va fi de 29–31 de grade, iar cea minimă de 15–16 grade”, transmite ANM.

De asemenea, meteorologii anunță că pentru municipiul București va fi în vigoare, în intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 02:00, o atenționare meteorologică de cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Editor : A.R.