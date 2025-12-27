Live TV

Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență

Data publicării:
oameni cu umbrele pe lapovita
Foto: Inquam Photos /Ștefan Constantin

Ministrul Mediului a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență, ca urmare a avertizărilor meteorologice de vreme rea. Meteorologii au emis o alertă de vânt puternic valabilă pentru toate județele, cu avertizări de cod Portocaliu și Galben. 

„S-a impus convocarea acestui CMSU ţinând cont că am intrat într-un episod de iarnă autentică, cu intensificări puternice ale vântului, care pot ajunge în zonele montane şi până la 130-140km/h, ninsori viscolite şi zone cu vizibilitate redusă. Tinând cont că mulţi sunt în minivacanţă este foarte important să aibă o atenţie sporită dacă se află în zonele sub avertizare meteo, să evite traseele pe munte şi să ţină legatura cu SALVAMONT. Autorităţile locale primesc toate avertizările şi le vor transmite, conform procedurilor, şi către operatorii din turism, iar ANM va emite, punctual, acolo unde situatia o impune, avertizări Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene meteo extreme", a subliniat secretarul de stat Raul Pop, potrivit News.ro.

Ministerul Mediului a subliniat că, din punct de vedere hidrologic nu sunt prognozate fenomene hidro periculoase, „tendinţa debitelor şi a nivelurilor în următoarele zile fiind în general de staţionaritate şi de uşoară scădere în majoritatea bazinelor hidrografice".

„În aceste condiţii atragem atenţia deţinătorilor amenajărilor hidrotehnice că trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni formarea podurilor de gheaţă care să blocheze prizele sau evacuatorii hidraulici ai barajelor. De asemenea, este obligatoriu să fie asigurată sursa alternativă de alimentare cu energie electrică pentru situaţii de întrerupere cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile", menţionează Ministerul Mediului.

Meteorologii au emis noi atenționări meteo de intensificări ale vântului, ninsoare, ghețuș, polei și viscol pentru următoarele două zile. Sâmbătă va fi cod Galben de vânt în Moldova, Dobrogea, nordul Munteniei dar și în vestul Olteniei, iar duminică va fi Cod portocaliu. Cerul va fi variabil la Bucureşti, va fi semnalată ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei. Sâmbătă, temperatura maximă va fi în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de minus 4 - minus 2 grade. Duminică în Capitală, temperatura maximă va fi de 6 - 7 grade, iar minima de minus 4 minus 1 grad.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Mîrnohrad
5
Ucraina trimite forțe armate suplimentare pentru apărarea orașului Mîrnohrad...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tanar-britanic-cautari-bucegi
Recomandările Salvamont pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea emise de meteorologi
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Grindeanu: PSD nu o mai susține pe Diana Buzoianu. Dacă ar mai fi o moțiune simplă, am vota la fel
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan, despre votul PSD împotriva Dianei Buzoianu: „E greu să faci echipe când oamenii se porcăiesc între ei”
FOTO_ROMSILVA_LEMNE_PENTRU_FOC
Prețul de referință al lemnului ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Măsura nu are impact direct asupra prețului plătit de populație
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință a Coaliției, azi, de la ora 15:00: PSD continuă să ceară demiterea Dianei Buzoianu. Ce alte subiecte de dispută sunt pe agendă
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: Efectul de...
Atac cibernetic
Atac cibernetic major la Complexul Energetic Oltenia. Hackerii au...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor...
ooo
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul...
Ultimele știri
Ploile torențiale și inundațiile au devastat sudul Californiei: zeci de case îngropate în noroi și drumuri blocate
Vlad Filat, dat în urmărire internațională. Fostul premier al Republicii Moldova este condamnat la doi ani de închisoare în Franța
Autorul crimei de la Turnul Măgurele a fost arestat preventiv. Bărbatul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Cei trei jucători de renume ai Stelei, prinși în cantonament jucând poker: „Bate-mă, omoară-mă, dar nu-i...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Louis Munteanu, prima reacție după scandalul momentului! De ce a purtat, de fapt, un tricou cu FCSB: „A fost...
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Darul primit la nuntă sau botez intră la impozitare? Explicațiile ANAF pentru români
Digi FM
Crăciun de neuitat pentru o fetiță din București. Papa Leon al XIV-lea i-a răspuns personal: „Rugăciunile...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, însărcinată. Cine este soțul lui Karoline Leavitt, cu 32 de ani mai în...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...