Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență

Ministrul Mediului a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență, ca urmare a avertizărilor meteorologice de vreme rea. Meteorologii au emis o alertă de vânt puternic valabilă pentru toate județele, cu avertizări de cod Portocaliu și Galben.

„S-a impus convocarea acestui CMSU ţinând cont că am intrat într-un episod de iarnă autentică, cu intensificări puternice ale vântului, care pot ajunge în zonele montane şi până la 130-140km/h, ninsori viscolite şi zone cu vizibilitate redusă. Tinând cont că mulţi sunt în minivacanţă este foarte important să aibă o atenţie sporită dacă se află în zonele sub avertizare meteo, să evite traseele pe munte şi să ţină legatura cu SALVAMONT. Autorităţile locale primesc toate avertizările şi le vor transmite, conform procedurilor, şi către operatorii din turism, iar ANM va emite, punctual, acolo unde situatia o impune, avertizări Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene meteo extreme", a subliniat secretarul de stat Raul Pop, potrivit News.ro.

Ministerul Mediului a subliniat că, din punct de vedere hidrologic nu sunt prognozate fenomene hidro periculoase, „tendinţa debitelor şi a nivelurilor în următoarele zile fiind în general de staţionaritate şi de uşoară scădere în majoritatea bazinelor hidrografice".

„În aceste condiţii atragem atenţia deţinătorilor amenajărilor hidrotehnice că trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni formarea podurilor de gheaţă care să blocheze prizele sau evacuatorii hidraulici ai barajelor. De asemenea, este obligatoriu să fie asigurată sursa alternativă de alimentare cu energie electrică pentru situaţii de întrerupere cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile", menţionează Ministerul Mediului.

Meteorologii au emis noi atenționări meteo de intensificări ale vântului, ninsoare, ghețuș, polei și viscol pentru următoarele două zile. Sâmbătă va fi cod Galben de vânt în Moldova, Dobrogea, nordul Munteniei dar și în vestul Olteniei, iar duminică va fi Cod portocaliu. Cerul va fi variabil la Bucureşti, va fi semnalată ceaţă, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h în timpul zilei. Sâmbătă, temperatura maximă va fi în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de minus 4 - minus 2 grade. Duminică în Capitală, temperatura maximă va fi de 6 - 7 grade, iar minima de minus 4 minus 1 grad.

