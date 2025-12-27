Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte, cu rafale de până la 140 km/h

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod galben de intensificări ale vântului pentru 23 de judeţe. De asemenea, un Cod portocaliu este valabil de sâmbătă noapte, ora 2:00 până pe 29 decembrie, ora 10:00, fiind intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.

Sâmbătă, temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei şi pe litoral cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi rafale de 70...80 km/h, iar în zona înaltă de 90....120 km/h, viscolind zăpada depusă, mai scrie Agerpres.

Până la ora 16:00, Codul galben vizează integral judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vrancea şi Mehedinţi şi, parţial, Constanţa, Tulcea, Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Vâlcea, Braşov, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Covasna, Buzău, Bacău, Neamţ şi Suceava.

Sâmbătă după-amiaza, Codul galben de vânt se va restrânge şi va viza judeţele Mehedinţi, Suceava şi Botoşani, integral, şi, Harghita, Neamţ, Bacău, Covasna, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Gorj şi Caraş Severin, parţial.

Până duminică la ora 2:00, vântul va avea intensificări în nordul Moldovei şi în vestul Olteniei cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90...110 km/h, viscolind zăpada depusă.

Astăzi dimineață până la ora 10:00 este Cod portocaliu în județul Caraș-Severin și județul Hunedoara, în zona de munte de peste 1800 m, și vor fi semnalate intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

