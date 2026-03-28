Vreme severă la munte: ANM a emis Cod galben și portocaliu. Rafale de până la 120 km/h și vizibilitate sub 50 m

Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează că la altitudini de peste 1.800 m în Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa vor fi ninsori viscolite și vânt puternic, cu vizibilitate redusă sub 50–100 m. Astfel, ANM a emis Cod galben și Cod portocaliu pentru zonele montane din șapte județe, valabile până la ora 12:00.

Sunt vizate zonele situate la peste 1.800 de metri altitudine din judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa.

În Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj este în vigoare un Cod galben de ninsoare şi vânt puternic. Meteorologii anunţă rafale de 70-90 km/h, iar ninsoarea viscolită va duce la scăderea vizibilităţii sub 100 de metri.

Pentru judeţele Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa a fost emis Cod portocaliu, în condiţiile în care la altitudini de peste 1.800 de metri sunt prognozate rafale de 85-120 km/h. În aceste zone, ninsoarea şi viscolul vor reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

ANM precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) sunt valabile pentru intervale de maximum şase ore, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice.

