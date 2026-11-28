Trenurile circulă în condiții normale pe rețeaua feroviară din România, în ciuda avertizărilor de vreme rea. CFR SA anunță că nu au fost semnalate probleme provocate de ninsori, ninsoare viscolită sau intensificări ale vântului, însă au fost luate măsuri preventive pentru a evita eventualele perturbări ale traficului.

„Circulația feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă la nivelul reţelei administrate de companie, fără a fi semnalate probleme cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile, în contextul avertizărilor de ninsori, ninsori viscolite şi intensificări ale vântului, valabile pentru mai multe regiuni ale ţării. Pentru gestionarea condiţiilor specifice sezonului rece, la nivelul sucursalelor regionale de căi ferate au fost constituite comandamente de deszăpezire şi au fost dispuse măsuri preventive, care includ asigurarea personalului de intervenţie, pregătirea utilajelor şi echipamentelor de deszăpezire, verificarea instalaţiilor de încălzire a schimbătoarelor de cale, acolo unde acestea sunt disponibile, precum şi asigurarea materialelor necesare intervenţiilor", se arată într-un comunicat al CFR.

La nivelul sucursalelor regionale de căi ferate au fost constituite comandamente de deszăpezire. Totodată, au fost pregătite utilajele și echipamentele de intervenție, iar instalațiile de încălzire a schimbătoarelor de cale au fost verificate acolo unde acestea sunt disponibile.

Personalul de specialitate monitorizează permanent infrastructura feroviară, inclusiv liniile, schimbătoarele de cale și instalațiile de semnalizare și electrificare. Echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze dacă situația o va impune.

În cazul în care ninsorile se intensifică sau se depun zăpadă și gheață, angajații CFR vor interveni pentru deszăpezirea liniilor și remedierea eventualelor defecțiuni. Intervențiile pot avea loc inclusiv pe timpul nopții.

Compania recomandă călătorilor să verifice informațiile despre circulația trenurilor pe platforma mersultrenurilor.infofer.ro și pe canalele oficiale ale operatorilor feroviari.

Trafic aerian normal pe Otopeni și Băneasa

Traficul aerian pe aeroporturile Otopeni și Băneasa se desfășoară fără perturbări, în ciuda vremii nefavorabile din Capitală. Compania Națională Aeroporturi București anunță că toate operațiunile se desfășoară conform programului și că nu sunt înregistrate curse anulate sau întârzieri din cauza condițiilor meteorologice.

Pistele, platformele și căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, iar reprezentanții companiei spun că se intervine constant cu utilajele proprii pentru menținerea suprafețelor aeroportuare în condiții optime de operare.

Aeronavele aterizează și decolează în siguranță, precizează CNAB, în contextul în care Capitala se află sub atenționare cod galben de vânt și ninsoare.

Editor : A.R.