Live TV

Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile din următoarele zile

Data publicării:
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
Temperaturile ridicate vor continua și în următoarele zile Foto: Shutterstock

Vremea se încălzi din 25 noiembrie în aproape toată ţara, după un scurt episod cu temperaturi mai scăzute, precipitaţii locale, predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până la 30 noiembrie 2025.

Spre sfârşitul lunii valorile termice vor scădea şi se vor situa în jurul celor specifice perioadei.

Astfel, în intervalul 23 noiembrie, ora 8:00 - 24 noiembrie, ora 8:00, valorile termice vor scădea semnificativ faţă de intervalul anterior în sud, centru şi sud-est şi doar uşor în rest, astfel că vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit la această dată în vestul şi în nordul ţării şi în general normală din punct de vedere termic în rest. Cerul va avea înnorări în toate regiunile, iar local şi temporar vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare la munte, mai ales lapoviţă şi ninsoare în vest, centru şi nord şi sub formă de ploaie în celelalte zone. Izolat vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări pe crestele montane, în special ale Carpaţilor Orientali, iar izolat şi trecător, în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 14 grade, mai scăzute în zona deluroasă din vest şi mai ridicate pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -3 şi 5 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă.

Şi în Bucureşti vremea se va răci în intervalul menţionat. Cerul va avea înnorări şi trecător va ploua slab în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 8 - 9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade.

Pentru intervalul 24 noiembrie, ora 8:00 - 25 noiembrie, ora 8:00, vremea se va încălzi în vestul ţării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi slabe spre seară şi noaptea pe arii restrânse în Banat, Crişana şi Maramureş şi Oltenia, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă şi în regiunile vestice. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 şi 10 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -7 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea se va forma ceaţă.

În Capitală, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 10 - 11 grade, iar cea minimă de 0 - 2 grade.

În perioada 25 noiembrie, ora 8:00 - 26 noiembrie, ora 8:00, în ţară, vremea se va încălzi semnificativ în aproape toată ţara. Cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi slabe, mai ales după amiaza şi noaptea, local în jumătatea vestică a teritoriului. La altitudini foarte mari la munte vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă şi local în regiunile vestice şi estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între -2 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, în special dimineaţa şi noaptea va fi ceaţă.

Şi în Bucureşti vremea se va menţine frumoasă şi se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 2 - 5 grade.

Vremea va continua să se încălzească în estul şi sud-estul ţării în intervalul 26 noiembrie, ora 8:00 - 27 noiembrie, ora 8:00, iar în restul teritoriului valorile termice vor fi în scădere. Cerul va avea înnorări temporare şi va ploua slab, local în regiunile sudice şi la munte şi izolat în rest. Pe crestele montane vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în nord-vestul, estul şi sud-estul ţării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 19 grade, iar cele minime se vor situa între -4 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 11 grade pe litoral.

În Bucureşti, vremea va continua să se încălzească. Cerul va avea temporar înnorări, iar spre seară şi noaptea va creşte probabilitatea de ploaie slabă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade, iar cea minimă de 6 - 7 grade.

Potrivit ANM, în intervalul 27 noiembrie, ora 8:00 - 30 noiembrie, ora 8:00, valorile termice vor scădea şi se vor situa în jurul celor specifice perioadei în primele două zile din interval, apoi vremea se va încălzi. Temporar vor fi precipitaţii, în special în jumătatea sud-estică a ţării.

În Capitală, valorile termice vor scădea, astfel că se vor situa în jurul celor specifice datei în primele două zile din interval, apoi vremea se va încălzi. Temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare la începutul intervalului.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
volodimir zelenski
1
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
ROBOT UMANOID
2
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
3
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu...
bolojan alba mercedes
4
Bolojan spune că a primit plângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de...
G20 summit in South Africa
5
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”
Digi Sport
Au condamnat-o la 19 ani de închisoare în Rusia: ”Moral, nu sunt vinovată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
praf pe masina
Vremea în weekend: nor de praf saharian și cod galben de ploi puternice. Care sunt zonele afectate
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo pe patru săptămâni: vreme mai caldă decât normal, înclusiv în primele zile din decembrie
fata in ninsoare
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta”
Ninsoare în București,
Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad brusc. Zonele în care sunt așteptate ninsori
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Noi date de la ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Recomandările redacţiei
marco rubio aplecat ii sopteste la ureche lui Donald J. Trump
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra...
Vladimir Putin
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii...
primaria capitalei
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se...
Ultimele știri
O tânără a ajuns la spital după ce a fost mușcată de ploșnițe într-un tren CFR. Familia a făcut plângere
Zboruri anulate în Venezuela după avertizarea SUA. Companii aeriene internaționale își suspendă cursele
Soţia lui JD Vance a apărut fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să explice ce s-a întâmplat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Întâlnirea dintre Mercur retrograd și Soare scoate totul la lumină. Patru zodii simt că viața lor se întoarce...
Cancan
Cum arată acum Stelian Nistor, prezentatorul emisiunii Prețul Corect de la Pro TV, din 1998. Cum a ajuns...
Fanatik.ro
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Simona Halep, cel mai sincer răspuns după retragerea din tenis: ”Și acum simt asta”
Adevărul
Ce este AMR, una dintre cele mai stringente și persistente amenințări la adresa sănătății. Românii sunt...
Playtech
Cât costă un brad artificial la Leroy Merlin, IKEA sau Hornbach în 2025: unde găsești cele mai bune oferte
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
A venit cu naționala Portugaliei la Bistrița și i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a început să vorbească în...
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi...
Newsweek
Care pensionari pierd din pensie la Mica Recalculare? Casa de Pensii anunță ce perioade le scade din vechime?
Digi FM
Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Leonardo DiCaprio nu a vrut să joace în „Titanic”. Cum l-a convins regizorul James Cameron
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...