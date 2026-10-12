Vremea se schimbă radical în București și în mai multe regiuni din țară. Cod galben de ploi, după temperaturi de 29 de grade HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă luni, 12 octombrie, între orele 10:00 și marți, 13 octombrie, ora 10:00, inclusiv pentru municipiul București. În Capitală, după o zi cu temperaturi de până la 29 de grade, vremea se va răci semnificativ, iar ploile vor deveni persistente, cu acumulări de apă de până la 30 de litri pe metrul pătrat.

Potrivit meteorologilor, atenționarea Cod galben vizează cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Sunt vizate județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova și Teleorman, precum și municipiul București. Avertizarea se extinde parțial și asupra județelor Brașov, Covasna și Vrancea.

În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 de litri pe metrul pătrat și, izolat, la 40-50 de litri pe metrul pătrat.

Foto: meteoromania.ro

Prognoza pentru București: de la 29 de grade, la maximum 16 grade

Conform prognozei speciale emise de ANM pentru Capitală, luni, 12 octombrie, vremea va fi frumoasă în prima parte a zilei, cu cer mai mult senin și temperaturi mult peste cele normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 28-29 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 13 și 14 grade.

Spre seară, cerul se va înnora treptat și va începe să plouă temporar. Cantitățile de apă estimate pentru acest interval sunt de 3-6 litri pe metrul pătrat.

Schimbarea vremii va deveni mai evidentă marți, 13 octombrie, când temperaturile vor scădea semnificativ. Cerul va fi noros, iar ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului. Se vor semnala și averse, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metrul pătrat.

Temperatura maximă nu va mai depăși 15-16 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 9-10 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe parcursul zilei, când rafalele pot atinge 45 km/h.

Informare meteo de ploi și vânt până marți dimineață

Pentru București, ANM a anunțat și un mesaj de informare meteorologică, valabil în perioada 11 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00, pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

În plus, Codul galben pentru ploi însemnate cantitativ va fi în vigoare în Capitală de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.

Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, inclusiv prin mesaje nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Ploi, lapoviță și ninsoare la munte

Vremea se va răci și va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă, iar ploile vor cuprinde jumătatea de sud-est a ţării, potrivit unei informări emise luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 14 octombrie, ora 10:00, ploile vor avea izolat caracter de aversă. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Cantităţile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 de litri pe metrul pătrat, iar pe alocuri vor depăşi 30 de litri pe metrul pătrat.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 45-50 km/h, în general, în estul, sud-estul şi extremitatea de sud-vest a ţării. La munte, mai ales în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, rafalele vor atinge 70-90 km/h la altitudini mari.

Editor : Ana Petrescu