Zăpadă și vânt puternic la munte: traseele turistice din Bucegi, Baiului şi Ciucaş au fost închise temporar din cauza vremii

Traseele turistice de abrupt din masivele Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar din cauza vremii nefavorabile, anunță Salvamont Prahova. Măsura vine în contextul în care au fost prognozate ninsori la munte cu depunerea unui strat de zăpadă de peste jumătate de metru, precum și vânt care va sufla cu putere.

„De astăzi, timp de câteva zile, vremea la munte va fi nefavorabilă, cu cantităţi mari de zăpadă (50-80 cm) ce se vor depune la altitudine. Vântul va sufla cu putere, spulberând zăpada şi creând troiene de peste 1 m. În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă”, arată o postare de joi pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Prin urmare, au fost declarate închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş. Lista traseelor turistice din judeţul Prahova ce pot fi parcurse în siguranţă poate fi găsită pe www.salvamontprahova.ro.

De asemenea, circulaţia pe Transalpina a fost închisă din nou. Este pentru a doua oară săptămâna aceasta când autoritățile iau o astfel de decizie, din cauza ninsorii.

Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat în condițiile în care meteorologii au emis coduri galbene și portocalii de ploi și vânt puternic în jumătatea de sud a țării. În zonele de munte va ninge și va fi viscol.

Totodată, sunt avertizări pentru risc de inundații pe majoritatea râurilor din sud, motiv pentru care au fost mobilizate instituțiile din subordinea Ministerului Mediului. Și Administrația Capitalei este în alertă pentru că sunt anunțate rafale violente de vânt de până la 85km/h.

aul Ilea, meteorolog ANM, a spus la Digi24 că în acest moment este cel mai frig în partea de nord a Moldovei. În sud-vestul țării va ploua abundent, meteorologii spun că în 24 de ore vor fi cantități de apă cât pentru toată luna octombrie.

Editor : Ana Petrescu