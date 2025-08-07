Live TV

Video Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au participat la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa

Zeci de pelerini care au participat la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa, la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei persoane, inclusiv un copil de 4 ani, au fost transportate la spital.

„Până la ora 14:00 au fost asistate medical 30 de persoane, dintre care patru copii. Un bărbat în vârstă de 80 de ani şi un copil de 4 ani au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Reprezentanţi ai ISU Neamț au precizat, pentru News.ro, că cei mai mulţi dintre cei care au solicitat sprijin medical au prezentat stare generală alterată, greţuri şi vărsături.

În jurul orei 15:00, un alt pelerin a fost preluat de o ambulanţă, prezentând semnele unui accident vascular cerebral (AVC).

La mănăstirea Sihăstria au fost trimise două echipaje de pompieri cu două autospeciale de stingere de la Detaşamentele Târgu-Neamţ şi Piatra-Neamţ, două echipaje cu o ambulanţe SMURD (dintre care una pentru transport personal şi victime multiple) şi un punct medical avansat, precum şi două microbuze, cinci autoturisme de serviciu, un punct de comandă deservite de 35 cadre militare şi 18 voluntari „Salvator din pasiune”.

În zonă se află și poliţişti, jandarmi şi echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Editor : A.P.

