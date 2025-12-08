Live TV

Zile libere plătite pentru femeile diagnosticate cu endometrioză: proiectul a fost adoptat de Senat

Senatul a adoptat proiectul care acordă o zi liberă plătită pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Foto. Profimedia

Senatul a adoptat proiectul care introduce o zi liberă plătită pe lună pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, acordată la cerere şi în baza recomandării medicului specialist. Ziua liberă va fi considerată vechime în muncă, iar angajatorii vor primi o decontare parţială a costurilor, potrivit News.ro.

Cu 77 de voturi „pentru”, 34 „împotrivă” şi 4 abţineri, un proiect de lege care prevede acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Proiectul merge acum la Camera Deputaţilor, for decizional.

Iniţiativa legislativă stabileşte că salariatele diagnosticate cu endometrioză, confirmată medical, pot beneficia lunar, la cerere, de o zi liberă plătită în perioada menstruaţiei. Măsura a fost clarificată în comisie printr-un amendament care prevede că ziua liberă se acordă în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie.

Ziua liberă plătită va fi considerată vechime în muncă şi va fi suportată iniţial de angajator. Ulterior, angajatorul va beneficia de decontarea parţială a cheltuielilor din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform normelor metodologice ce vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern.

Proiectul de lege este susţinut de senatori de la AUR, POT, PSD şi de mai mulţi parlamentari neafiliaţi.

