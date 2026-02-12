Zile libere de Paște 2026: Cât durează minivacanța angajaților din România. De când se întorc elevii la școală

Paștele Ortodox va fi celebrat în 2026 la data de 12 aprilie, ocazie cu care legislația din România prevede acordarea unor zile libere legale pentru salariați. Potrivit cadrului normativ în vigoare, Vinerea Mare, Duminica Învierii și ziua următoare sunt incluse în lista oficială a sărbătorilor nelucrătoare, ceea ce le oferă celor mai mulți angajați posibilitatea de a beneficia de un interval prelungit de odihnă, dedicat timpului petrecut alături de cei dragi.

Pentru angajatori, perioadele de sărbătoare presupun o planificare riguroasă a programului de lucru, astfel încât să fie respectate drepturile salariaților și, totodată, să fie menținută continuitatea activităților esențiale în sectoarele critice.

Zile libere de Paște pentru angajații din România

Salariații din România vor beneficia, în aprilie 2026, de un weekend prelungit cu prilejul Paștelui, în conformitate cu prevederile Codului Muncii. Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște sunt stabilite ca zile nelucrătoare, ceea ce creează, împreună cu weekend-ul, un interval de patru zile consecutive de odihnă.

Vinerea Mare, care precede sărbătoarea Învierii, marchează începutul acestei perioade libere, în timp ce duminica este, în mod obișnuit, zi de repaus săptămânal. Lunea Paștelui completează intervalul liber prevăzut de lege, având efect direct asupra majorității angajaților cu program standard de lucru.

Pentru angajații care lucrează în ture sau în weekend, acordarea zilelor libere depinde de specificul activității și de prevederile legale aplicabile.

În cazul sectoarelor esențiale, precum sănătatea, ordinea publică, transporturile și unitățile de alimentație publică, angajații pot fi solicitați să lucreze și în aceste zile. În astfel de situații, legislația impune acordarea de timp liber compensatoriu sau plata unor sporuri corespunzătoare, conform contractelor individuale sau colective de muncă.

Potrivit Codului Muncii, pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima si a doua zi de Paști, prima si a doua zi de Rusalii se acorda in functie de data la care sunt celebrate de acel cult.

În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit duminică, 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic este programat cu o săptămână mai devreme, pe 5 aprilie. Duminica Floriilor va fi marcată de credincioșii ortodocși pe 5 aprilie, iar de cei romano-catolici pe 29 martie.

Zile libere pentru elevi de Paște

Începând cu 4 aprilie 2026, elevii din întreaga țară intră în vacanța de Paște, perioadă de aproape două săptămâni în care școlile vor fi închise. Acest interval le oferă copiilor timp pentru relaxare, activități recreative și ocazia de a sărbători tradițiile pascale alături de familie.

După reluarea cursurilor, de miercuri, 15 aprilie, elevii vor intra în ultimul modul de învățare al anului educațional, care se va desfășura până pe 19 iunie, când începe vacanța de vară. Această perioadă este dedicată recapitulării și încheierii materiilor, precum și pregătirii pentru evaluările de final de an.

Calendarul zilelor libere pentru angajați în 2026

1 Mai 2026 - Ziua Muncii

Vineri, 1 mai, angajații din România vor beneficia de o zi liberă legală cu ocazia Zilei Muncii. Suprapunerea acestei sărbători cu weekend-ul va permite formarea unui interval de trei zile consecutive de odihnă.

1 Iunie 2026 - Zi liberă cu dublă semnificație

În 2026, Rusaliile vor fi celebrate duminică, 31 mai, iar Lunea Rusaliilor, 1 iunie, este zi liberă legală. Aceasta coincide cu Ziua Copilului, sărbătorită anual pe 1 iunie, astfel că angajații vor beneficia de o zi liberă cu semnificație religioasă și civică. Împreună cu weekend-ul, salariații vor avea o minivacanță de trei zile la începutul lunii iunie.

15 August 2026 - Sfânta Maria

Ziua de 15 august, când se marchează Adormirea Maicii Domnului, face parte din lista zilelor libere legale. În 2026, această sărbătoare va fi într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că majoritatea angajaților nu vor avea un beneficiu suplimentar, fiind deja zi de repaus săptămânal.

Minivacanță la final de noiembrie

Angajații din sectorul public vor beneficia de o minivacanță de patru zile în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie. Luni, 30 noiembrie, zi liberă cu prilejul sărbătorii Sfântului Andrei, urmată de Ziua Națională a României, marcată marți, 1 decembrie, se adaugă weekend-ului precedent, conturând astfel un interval consecutiv de patru zile nelucrătoare.

Zile libere de Crăciun 2026

Anul se va încheia cu o nouă perioadă de odihnă: vineri, 25 decembrie, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală, oferind angajaților un weekend prelungit la final de an.

