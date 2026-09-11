Zile libere suplimentare pentru angajații din România. Cine beneficiază și în ce condiții se acordă

Angajații din România pot beneficia de zile libere în cazul unor evenimente familiale, al unor urgențe provocate de boală sau accident ori pentru rezolvarea problemelor personale. Regimul acestor absențe nu este însă același: unele sunt plătite, altele trebuie recuperate, iar concediul pentru situații personale este acordat fără salariu. Numărul zilelor diferă în funcție de temeiul legal, sectorul în care lucrează solicitantul și prevederile aplicabile la nivelul angajatorului.

O absență justificată nu are, în toate cazurile, regimul unui concediu plătit. Încadrarea juridică a motivului invocat este esențială înainte ca salariatul să înainteze cererea angajatorului.

Ce prevede Codul muncii despre zilele libere

Dreptul la zile libere plătite pentru evenimente familiale este reglementat de Articolul 152 din Codul muncii.

Potrivit textului legal: „Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului. Absentarea de la locul de muncă nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență.”

Pentru rezolvarea unor situații personale, salariații au dreptul la concedii fără plată. Durata perioadei se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Câte zile libere se acordă în mediul privat pentru evenimente familiale

Angajații pot beneficia de zile libere plătite atunci când au loc evenimente familiale deosebite, precum căsătoria sau decesul unei rude. Durata absenței și condițiile de acordare sunt prevăzute, după caz, de lege, de contractul colectiv de muncă ori de regulamentul intern al angajatorului.

Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 stabilește durate concrete pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare menționate de actul normativ.

În afara concediului de odihnă, salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare au dreptul la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria salariatului - 5 zile;

b) nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;

c) decesul soțului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile.

Concediul plătit se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea unității.

Salariatul trebuie să verifice mai întâi contractul colectiv de muncă, dacă la nivelul angajatorului există un asemenea document. În celelalte situații, evenimentele recunoscute, numărul zilelor acordate și procedura de solicitare trebuie căutate în regulamentul intern. Durata poate fi diferită de la un angajator la altul, în funcție de prevederile aplicabile în fiecare unitate.

Concediul fără plată pentru situații personale

Codul muncii reglementează separat posibilitatea acordării unui concediu fără plată. Articolul 153 prevede că salariații au acest drept pentru rezolvarea unor situații personale, însă durata nu este fixată printr-un plafon general aplicabil tuturor.

Durata concediului fără plată se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Cum se solicită zilele libere plătite

Codul muncii nu stabilește o procedură unică, valabilă pentru toate companiile, și nici un termen general în care trebuie depusă cererea. Modalitatea concretă de solicitare rezultă din contractul colectiv, regulamentul intern sau procedurile instituției.

Solicitarea este adresată angajatorului, iar producerea evenimentului poate fi dovedită prin documentele prevăzute de regulile aplicabile. În funcție de situație, pot fi cerute certificatul de căsătorie, certificatul de naștere sau cel de deces.

Fiind vorba despre zile distincte de concediul anual de odihnă, perioada aprobată pentru evenimentul familial trebuie evidențiată separat. Angajatul nu solicită recuperarea acestor zile din concediul anual, iar angajatorul trebuie să aplice durata prevăzută de norma valabilă la nivelul respectivului loc de muncă.

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Editor : C.S.