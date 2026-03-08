Ziua Mamei sau Ziua Internațională a Femeii: Ce se sărbătorește, de fapt, în fiecare an pe 8 martie

Ziua Internațională a Femeii este celebrată în numeroase state prin evenimente publice, campanii de conștientizare și gesturi simbolice de apreciere. Dincolo de tradiționalele flori și felicitări, această zi oferă prilejul unei reflecții asupra rolului femeilor în societate și progreselor realizate, precum și a provocărilor care persistă în ceea ce privește egalitatea de șanse și recunoașterea contribuției lor în plan social, economic și cultural.

De-a lungul timpului, semnificația zilei de 8 martie a evoluat, transformându-se dintr-o manifestare legată de revendicările sociale ale femeilor într-o sărbătoare recunoscută la nivel global.

Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie

Ziua Internațională a Femeii își are rădăcinile în mișcările sociale de la începutul secolului XX, când revendicările pentru drepturi politice și condiții de muncă mai bune au început să fie formulate public și în mod organizat. Prima celebrare documentată a avut loc în Statele Unite, sub numele de „National Woman’s Day”, organizată în urma unei inițiative a Partidului Socialist American, pe 28 februarie 1909.

Un moment important în procesul de internaționalizare a sărbătorii a avut loc în 1911, când Ziua Femeii a fost marcată pentru prima dată în mai multe state europene, printre care Austria, Danemarca, Germania și Elveția. Evenimentul, organizat pe 19 martie, a fost însoțit de manifestații ample prin care se cereau dreptul la vot pentru femei, accesul la funcții publice și eliminarea discriminării la locul de muncă.

În primii ani, sărbătoarea nu avea însă o dată fixă. În Rusia, de exemplu, aceasta a fost marcată în 1913, în ultima parte a lunii februarie, potrivit calendarului iulian utilizat la acea vreme. Un moment decisiv în stabilirea datei de 8 martie a avut loc în 1917, la Petrograd (Rusia). Pe 23 februarie, conform calendarului iulian (echivalentul datei de 8 martie în calendarul gregorian), femeile - în special muncitoarele din industria textilă - au declanșat proteste sub sloganul „Pace și pâine”, cerând încheierea războiului și îmbunătățirea condițiilor de trai. Manifestațiile s-au extins rapid în întregul oraș și au contribuit la declanșarea Revoluției din Februarie, eveniment care a dus la prăbușirea monarhiei ruse.

În urma acestor evenimente, guvernul provizoriu instalat după abdicarea țarului a introdus, printre altele, dreptul de vot pentru femei - considerat un pas important în recunoașterea drepturilor politice ale acestora. După instalarea regimului comunist, data de 8 martie a fost promovată ca sărbătoare oficială în spațiul sovietic, iar ulterior a fost adoptată și în numeroase state din blocul estic, devenind treptat o zi cu semnificație internațională.

Recunoașterea oficială la nivel global a venit mai târziu, când Organizația Națiunilor Unite a marcat, în 1975, Ziua Internațională a Femeii în cadrul Anului Internațional al Femeii. Doi ani mai târziu, în 1977, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care invita statele membre să desemneze o zi dedicată drepturilor femeilor și păcii internaționale, data de 8 martie fiind cea adoptată în majoritatea țărilor.

De ce este asociată data de 8 martie cu Ziua Mamei

În România, această dată este adesea percepută și ca o sărbătoare a mamelor. Copiii oferă flori sau felicitări mamelor, bunicilor și profesoarelor, o tradiție care s-a consolidat mai ales în perioada comunistă, când 8 martie era prezentată frecvent drept o zi dedicată mamelor.

Însă, Ziua Mamei este un eveniment diferit, celebrat în cinstea mamelor și maternității. Evenimentul este cunoscut încă din 1912, datorită lui Anna Jarvis, care a creat „Asociația Internațională Ziua Mamei” și o marcă înregistrată pentru frazele „Ziua Mamei” și „A doua duminică din mai”.

Ce spune legislația din România

Legislația în vigoare stabilește data de 8 martie ca Ziua Femeii, în timp ce Ziua Mamei este sărbătorită separat, în prima duminică din luna mai, iar Ziua Tatălui este marcată în a doua duminică a aceleiași luni. Ziua bărbatului este celebrată pe 19 noiembrie.

Dincolo de caracterul festiv, 8 martie rămâne un moment de reflecție asupra rolului femeilor în societate și asupra progreselor realizate în direcția egalității de șanse. Este, totodată, o ocazie de a evidenția contribuțiile femeilor în toate domeniile vieții sociale, economice și culturale, precum și de a sublinia importanța respectului și a echității în societatea contemporană.

Editor : C.S.