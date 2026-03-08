Live TV

Ziua Mamei sau Ziua Internațională a Femeii: Ce se sărbătorește, de fapt, în fiecare an pe 8 martie

Data publicării:
Ziua Femeii 2026. Foto Getty Images
Ziua Femeii 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie De ce este asociată data de 8 martie cu Ziua Mamei

Ziua Internațională a Femeii este celebrată în numeroase state prin evenimente publice, campanii de conștientizare și gesturi simbolice de apreciere. Dincolo de tradiționalele flori și felicitări, această zi oferă prilejul unei reflecții asupra rolului femeilor în societate și progreselor realizate, precum și a provocărilor care persistă în ceea ce privește egalitatea de șanse și recunoașterea contribuției lor în plan social, economic și cultural.

De-a lungul timpului, semnificația zilei de 8 martie a evoluat, transformându-se dintr-o manifestare legată de revendicările sociale ale femeilor într-o sărbătoare recunoscută la nivel global.

Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie

Ziua Internațională a Femeii își are rădăcinile în mișcările sociale de la începutul secolului XX, când revendicările pentru drepturi politice și condiții de muncă mai bune au început să fie formulate public și în mod organizat. Prima celebrare documentată a avut loc în Statele Unite, sub numele de „National Woman’s Day”, organizată în urma unei inițiative a Partidului Socialist American, pe 28 februarie 1909.

Un moment important în procesul de internaționalizare a sărbătorii a avut loc în 1911, când Ziua Femeii a fost marcată pentru prima dată în mai multe state europene, printre care Austria, Danemarca, Germania și Elveția. Evenimentul, organizat pe 19 martie, a fost însoțit de manifestații ample prin care se cereau dreptul la vot pentru femei, accesul la funcții publice și eliminarea discriminării la locul de muncă.

În primii ani, sărbătoarea nu avea însă o dată fixă. În Rusia, de exemplu, aceasta a fost marcată în 1913, în ultima parte a lunii februarie, potrivit calendarului iulian utilizat la acea vreme. Un moment decisiv în stabilirea datei de 8 martie a avut loc în 1917, la Petrograd (Rusia). Pe 23 februarie, conform calendarului iulian (echivalentul datei de 8 martie în calendarul gregorian), femeile - în special muncitoarele din industria textilă - au declanșat proteste sub sloganul „Pace și pâine”, cerând încheierea războiului și îmbunătățirea condițiilor de trai. Manifestațiile s-au extins rapid în întregul oraș și au contribuit la declanșarea Revoluției din Februarie, eveniment care a dus la prăbușirea monarhiei ruse.

În urma acestor evenimente, guvernul provizoriu instalat după abdicarea țarului a introdus, printre altele, dreptul de vot pentru femei - considerat un pas important în recunoașterea drepturilor politice ale acestora. După instalarea regimului comunist, data de 8 martie a fost promovată ca sărbătoare oficială în spațiul sovietic, iar ulterior a fost adoptată și în numeroase state din blocul estic, devenind treptat o zi cu semnificație internațională.

Recunoașterea oficială la nivel global a venit mai târziu, când Organizația Națiunilor Unite a marcat, în 1975, Ziua Internațională a Femeii în cadrul Anului Internațional al Femeii. Doi ani mai târziu, în 1977, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care invita statele membre să desemneze o zi dedicată drepturilor femeilor și păcii internaționale, data de 8 martie fiind cea adoptată în majoritatea țărilor.

De ce este asociată data de 8 martie cu Ziua Mamei

În România, această dată este adesea percepută și ca o sărbătoare a mamelor. Copiii oferă flori sau felicitări mamelor, bunicilor și profesoarelor, o tradiție care s-a consolidat mai ales în perioada comunistă, când 8 martie era prezentată frecvent drept o zi dedicată mamelor.

Însă, Ziua Mamei este un eveniment diferit, celebrat în cinstea mamelor și maternității. Evenimentul este cunoscut încă din 1912, datorită lui Anna Jarvis, care a creat „Asociația Internațională Ziua Mamei” și o marcă înregistrată pentru frazele „Ziua Mamei” și „A doua duminică din mai”.

Ce spune legislația din România

Legislația în vigoare stabilește data de 8 martie ca Ziua Femeii, în timp ce Ziua Mamei este sărbătorită separat, în prima duminică din luna mai, iar Ziua Tatălui este marcată în a doua duminică a aceleiași luni. Ziua bărbatului este celebrată pe 19 noiembrie.

Dincolo de caracterul festiv, 8 martie rămâne un moment de reflecție asupra rolului femeilor în societate și asupra progreselor realizate în direcția egalității de șanse. Este, totodată, o ocazie de a evidenția contribuțiile femeilor în toate domeniile vieții sociale, economice și culturale, precum și de a sublinia importanța respectului și a echității în societatea contemporană.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Rachete interceptoare
4
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
5
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 martie
Ce semnificație are Ziua Femeii. Foto Getty Images
8 Martie 2026: Ce semnificație are Ziua Femeii și cum a devenit una dintre cele mai iubite sărbători
Cele mai inspirate cadouri pentru Ziua Femeii. Foto Getty Images
8 Martie 2026: Cele mai inspirate cadouri pentru Ziua Femeii. Ce surpriză îi poți face mamei, colegei sau învățătoarei
barbat cumpara flori
„Dăruitul de flori e un ritual, o obligație socială”. Vânzări-record de flori la început de martie. La ce sumă se ridică tranzacțiile
Cele mai căutate flori de 1 și 8 martie. Foto Getty Images
Ce flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii: Analiza pieței în cel mai aglomerat interval al anului
Recomandările redacţiei
Militar SUA
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria...
ID329345_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
La 37 de ani de la Revoluție, statul român nu a adoptat nicio lege...
USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
„Flăcările războiului” se răspândesc, avertizează China, care cere...
profimedia-1080956122
Război în Orientul Mijlociu, ziua 9. Atacuri cu drone și rachete în...
Ultimele știri
Tornade devastatoare în SUA: cel puțin șase morți, printre victime un băiat de 12 ani. Zeci de case distruse în Michigan și Oklahoma
Mesaje de 8 martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Ce i-a spus un șeic din Dubai lui Giovanni Becali: “O să dureze 200-300 de ani!”
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Rămâne Radu Drăgușin din nou fără antrenor la Tottenham? Un fost jucător din SuperLiga l-ar putea înlocui pe...
Adevărul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Elvis Presley, de la celebritate absolută la decădere. Ce ar fi produs „prăbușirea” lui: „I-a fost greu să...
Film Now
Cillian Murphy și-a dorit un actor anume în rolul fiului personajului său, în filmul „Peaky Blinders”: El...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Caz revoltător. Pensionar cu 1.230 lei pensie după aproape 30 ani contributivi. De ce nu e un caz singular?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii