Zona blocului din Rahova unde a avut loc explozia rămâne sub restricții. Poliția și firmele de utilități, în teren pentru evaluări

Anchetatori la locul exploziei de la blocul din Rahova. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Intervenţiile la locul exploziei la blocul din Rahova au fost făcute și luni, fiind implicate mai multe instituţii şi firme. Anchetatorii au continuat cercetările, fiind permis și accesul firmelor de utilităţi pentru evaluarea defecţiunilor, iar locatarii au putut intra să își ia bunuri din apartamente. Autoritățile au mai anunțat că opt din cei 15 răniţi sunt încă în spital.

Aatfel, Poliția Capitalei a transmis, într-un comunicat de presă, că printre activitățile desfășurate se numără:

  • „Efectuarea cercetării la fața locului în apartamentele distruse de deflagrație, aparținând unor proprietari care nu au fost la fața locului anterior. Odată cu contactarea acestora, anchetatorii au putut pătrunde și desfășura procedurile necesare.
  • Continuarea lucrărilor de igienizare a fațadelor blocurilor afectate, cu sprijinul echipajelor de pompieri.
  • Examinarea și igienizarea perimetrului din parcarea situată în spatele imobilului afectat, în colaborare cu autoritățile publice locale.
  • Sprijinirea locatarilor în vederea accesului temporar în apartamentele deteriorate, pentru recuperarea bunurilor personale.
  • A fost permis accesul firmelor de utilități pentru evaluarea defecțiunilor la rețelele de infrastructură, precum și pentru realizarea separației între utilitățile blocului afectat și cele ale imobilelor învecinate, în vederea reluării furnizării către cetățenii din zonă.
  • Monitorizarea stării victimelor: din cele 15 persoane care s-au prezentat la unități medicale din București, 8 sunt în continuare internate, sub supraveghere medicală”.

De asemenea, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a menținut restricții temporare de circulație în zonele:

  • „Strada Vicina (între Calea Rahovei și strada Oltina);
  • Aleile adiacente imobilelor afectate;
  • Calea Rahovei – banda 1 de circulație și o parte din locurile de parcare, între străzile Vicina și Malcoci”.

Accesul pietonal rămâne restricționat pe trotuarul adiacent imobilelor afectate, iar traficul rutier este deviat pe rute alternative, cu sprijinul polițiștilor rutieri, mai spune sursa citată.

„Toate aceste activități se desfășoară în paralel cu cercetarea penală în curs, inclusiv cercetarea la fața locului și alte proceduri derulate de Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Situația este în continuare în dinamică, iar structurile Poliției Capitalei, împreună cu celelalte instituții implicate, vor acționa în mod constant pentru gestionarea efectelor produse de deflagrație și sprijinirea comunității afectate”, mai arată comunicatul.

