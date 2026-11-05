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Video Șofer de microbuz atacat și jefuit în Bihor. Hoții au furat colete cu droguri în valoare de 900.000 de euro

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Foto: Poliția Română
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Jaf neobișnuit în județul Bihor, unde patru bărbați au atacat șoferul unui microbuz venit din Olanda și au furat două colete în care se aflau aproape 8,5 kilograme de cocaină și heroină. Drogurile, evaluate la aproximativ 900.000 de euro pe piața neagră, erau ascunse în cutii cu fund dublu. Cei patru suspecți au fost prinși în județul Timiș și arestați preventiv.

Captura de droguri a fost descoperită de polițiști în urma unei tâlhării petrecute în județul Bihor. Este vorba despre aproximativ 8,5 kilograme de cocaină și heroină, evaluate la circa 900.000 de euro pe piața neagră, care erau transportate din Olanda în România, în două colete.

Incidentul a avut loc în localitatea Avram Iancu, unde șoferul unui microbuz de transport persoane a fost atacat de patru indivizi. Bărbatul coborâse pentru a le înmâna bagajele unor pasageri, moment în care a fost lovit de agresori. Aceștia au furat cele două colete din remorca microbuzului, precum și 500 de euro.

Șoferul a sunat la 112, iar polițiștii au intervenit la fața locului. Un câine special antrenat pentru detectarea drogurilor a semnalat prezența unor substanțe interzise în remorca microbuzului, deși coletele fuseseră deja sustrase.

Suspecții au fost identificați și prinși ulterior în județul Timiș. În coletele recuperate, anchetatorii au descoperit, ascunse în cutii cu fund dublu, aproximativ 2,4 kilograme de cocaină și peste 6 kilograme de heroină.

Cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Procurorii încearcă acum să stabilească cine a expediat drogurile din Olanda și cui urmau să îi fie livrate în România.

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Editor : C.A.

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