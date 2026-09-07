Live TV

Video Șofer de microbuz care transporta 14 elevi la școală, prins băut la volan, în Timiș. A rămas fără permis 90 de zile

Data publicării:
elevi la microbuzul scolar
Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare - Gătaia, din județul Timiș, a fost prins băut la volan în urma unui control al polițiștilor. Aparatul etilotest a indicat 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei și a rămas fără permis de conducere timp de 90 de zile.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat, luni, că polițiștii din Gătaia au oprit pentru control, pe raza orașului Gătaia, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare - Gătaia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.325 de lei și au dispus reținerea permisului de conducere. Dreptul bărbatului de a conduce a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile, precizează Poliția Timiș.

Cazul a fost descoperit în timpul unui control destinat verificării transportului de elevi, activități desfășurate de polițiști pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță al copiilor.

Polițiștii anunță că vor continua verificările privind transportul elevilor, în special în ceea ce privește respectarea normelor de circulație și a condițiilor de siguranță.

În România, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului poate atrage răspundere contravențională sau penală, în funcție de alcoolemia stabilită potrivit procedurilor legale. Valoarea indicată de etilotest, exprimată în miligrame de alcool pur per litru de aer expirat, nu trebuie confundată cu alcoolemia exprimată în sânge.

Pentru valorile care nu depășesc pragul prevăzut de lege pentru răspunderea penală, fapta poate constitui contravenție, fiind sancționată inclusiv prin suspendarea dreptului de a conduce.

În cazul de față, polițiștii au indicat o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat și au aplicat o sancțiune contravențională, împreună cu suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Citește și: Accident la Sârca, Iași, cu un microbuz în care erau șase oameni: doi răniți au fost duși la spital după ce autovehiculul s-a răsturnat

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
SX
4
Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani din Șirnea, Brașov, într-un pub...
Screenshot 2026-06-30 102743
5
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Adio: "Cârtița" de la Real Madrid a renunțat la 9.000.000 de euro și și-a reziliat contractul!
Digi Sport
Adio: "Cârtița" de la Real Madrid a renunțat la 9.000.000 de euro și și-a reziliat contractul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
whatsapp-image-2026-09-06-at-08-12-51-1
Accident rutier în Timiș: un șofer a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina la un sens giratoiu în Ghiroda
carte de identitate inquam octav ganea
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani pentru a emite sau modifica acte de identitate
hackeri
Inteligența artificială, noua armă a hackerilor. Cum recunoști atacurile cu AI și ce măsuri te pot proteja: „Se pierde puțin controlul”
Screenshot 2026-08-22 084456
Incendiu la un complex de locuințe sociale din Săcălaz, Timiș: un mort, un rănit transportat la spital cu arsuri
girofar al unei masini de politie
Bărbatul din Timiș care şi-a înjunghiat soţia şi apoi a fost atacat cu cuţitul de fiica de 13 ani a fost arestat preventiv
Recomandările redacţiei
Friedrich Merz.
Triumful AfD îl pune pe Friedrich Merz în fața unei crize politice...
nicusor dan aheea mirabela gradinaru
Nicuşor Dan: „Educaţia nu înseamnă doar note, cataloage sau examene”...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare...
elevi in sala de clasa
Bolojan: Noul an şcolar începe cu finalizarea unui mare program de...
Ultimele știri
Reacția lui Kim Jong Un la exercițiile militare ale SUA și Coreei de Nord: Phenianul a inclus un distrugător în sistemul său nuclear
Cresc prețurile la curent la Hidroelectrica. Cine va fi afectat
Actrița Susan Sarandon susține că sprijinul său pentru Palestina îi afectează cariera: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Este oficial! Cristiano Ronaldo și Lionel Messi vor juca în aceeași echipă: „A fost visul meu!”
Adevărul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre...
Playtech
Ai pierdut chitanța cu care ai plătit o amendă. Mai poți demonstra că ai achitat-o?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a făcut: OUT după ce a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii, semnează cu noua echipă
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De șase weekenduri e pe locul 1. Filmul care a ajuns la încasări de 2,4 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Newsweek
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
Cine este Alina Șerban, regizoarea filmului „Eu contez”, cu premiera la Veneția
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”