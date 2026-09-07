Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare - Gătaia, din județul Timiș, a fost prins băut la volan în urma unui control al polițiștilor. Aparatul etilotest a indicat 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei și a rămas fără permis de conducere timp de 90 de zile.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat, luni, că polițiștii din Gătaia au oprit pentru control, pe raza orașului Gătaia, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare - Gătaia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.325 de lei și au dispus reținerea permisului de conducere. Dreptul bărbatului de a conduce a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile, precizează Poliția Timiș.

Cazul a fost descoperit în timpul unui control destinat verificării transportului de elevi, activități desfășurate de polițiști pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță al copiilor.

Polițiștii anunță că vor continua verificările privind transportul elevilor, în special în ceea ce privește respectarea normelor de circulație și a condițiilor de siguranță.

În România, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului poate atrage răspundere contravențională sau penală, în funcție de alcoolemia stabilită potrivit procedurilor legale. Valoarea indicată de etilotest, exprimată în miligrame de alcool pur per litru de aer expirat, nu trebuie confundată cu alcoolemia exprimată în sânge.

Pentru valorile care nu depășesc pragul prevăzut de lege pentru răspunderea penală, fapta poate constitui contravenție, fiind sancționată inclusiv prin suspendarea dreptului de a conduce.

În cazul de față, polițiștii au indicat o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat și au aplicat o sancțiune contravențională, împreună cu suspendarea permisului pentru 90 de zile.

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Editor : C.A.