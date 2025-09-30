Șofer de microbuz școlar, bătut cu bestialitate de două persoane mascate

Este anchetă în Gorj, după un atac ca-n filme. Două persoane mascate l-au așteptat în fața porții pe șoferul unui microbuz școlar și l-au bătut cu bestialitate. Victima a ajuns la spital cu multiple fracturi.

Incidentul a avut loc în comuna Mușetești din județul Gorj atunci când bărbatul se pregătea să plece la serviciu. În momentul în care a ieșit din curtea casei a fost atacat de două persoane care aveau fețele acoperite cu cagule și care l-au lovit în repetate rânduri, relatează Anamaria Ianc,jurnalist Digi24.

Alertată de zgomotele provenite din stradă, soția bărbatului a sunat la 112 și a cerut ajutorul oamenilor legii.

Victima a ajuns la spital, iar medicii au stabilit că are o coastă ruptă și o lovitură în zona capului, iar pentru acestea i-au eliberat un certificat medical.

Între timp, polițiștii fac cercetări pentru a-i identifica pe agresori, fiind deschis un dosar penal în acest caz pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Editor : Liviu Cojan