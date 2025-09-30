Live TV

Șofer de microbuz școlar, bătut cu bestialitate de două persoane mascate

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Este anchetă în Gorj, după un atac ca-n filme. Două persoane mascate l-au așteptat în fața porții pe șoferul unui microbuz școlar și l-au bătut cu bestialitate. Victima a ajuns la spital cu multiple fracturi.

Incidentul a avut loc în comuna Mușetești din județul Gorj atunci când bărbatul se pregătea să plece la serviciu. În momentul în care a ieșit din curtea casei a fost atacat de două persoane care aveau fețele acoperite cu cagule și care l-au lovit în repetate rânduri, relatează Anamaria Ianc,jurnalist Digi24.

Alertată de zgomotele provenite din stradă, soția bărbatului a sunat la 112 și a cerut ajutorul oamenilor legii.

Victima a ajuns la spital, iar medicii au stabilit că are o coastă ruptă și o lovitură în zona capului, iar pentru acestea i-au eliberat un certificat medical.

Între timp, polițiștii fac cercetări pentru a-i identifica pe agresori, fiind deschis un dosar penal în acest caz pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
4
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
șofer care conduce o mașină de la distanță
5
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Cum explică Nicușor Dan „scutul anti-drone” și cât de pregătită este...
lacul de acumulare vidraru
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din...
Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Mesajul transmis de Vladimir Putin în aceeași zi în care Donald Trump...
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Industria de videochat, în vizorul ANAF. Sunt verificate sute de...
Ultimele știri
Cât a costat campania electorală a lui Călin Georgescu. Președintele Nicușor Dan vorbește de zeci de milioane de euro
Buzoianu, despre reorganizarea Romsilva: Nu putem să plătim din tăieri de păduri activități precum hoteluri, vândut de gemuri, băuturi
Diana Buzoianu, despre construcțiile din parcurile Capitalei: „În goana după profit, se aruncă la gunoi sănătatea a milioane de oameni”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politisti la perchezitii
Zeci de percheziții în Timiș, Caraș și Gorj la persoane care ar deține arme ilegal: descinderi la două adrese ale familiei Cârpaci
carduri sociale
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei primiți în două tranșe: „Ca si cum nu ar fi”
femeie cumpara nuci din piata
Producția de nuci, afectată de secetă. Județul unde vremea extremă a redus recolta cu 70%, anul acesta
nou nascut in patut
Poliţiştii fac cercetări după ce o tânără a mers să nască prezentând actele unei rude. Bebeluşul, înregistrat pe numele acelei persoane
femeie cu spatele care sta pe marginea patului in spital
Escrocherie de proporții în Gorj: O femeie bolnavă de cancer a fost înşelată cu 235.000 de lei de un fost coleg de muncă
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul...
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Trei alternative la Laponia, mai frumoase și mai accesibile. Vacanțe de iarnă pe placul copiilor, fără să...
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...