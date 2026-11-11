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News Alert Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie

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Rămășițele vehiculelor implicate în accidentul în lanț de pe autostrada Tracia, Bulgaria, 10 noiembrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Un șofer de TIR român a fost reținut de poliția din Bulgaria după tragedia de pe autostrada unde au murit 11 oameni și au fost răniți alți peste 70. Românul se afla la volanul camionului oprit brusc pe șoseaua de mare viteză și toate mașinile care au venit din spate s-au lovit unele de altele. Un alt român este în stare gravă, după ce a fost rănit în același accident.

Pompierii, cei de la descarcerare, criminaliștii au muncit toată noaptea pentru a scoate autoturismele avariate de pe șoseaua de mare viteză. În momentul de față se circulă pe autostrada Trakia, dar traficu este restricționat și dirijat de polițiști.

Românul reținut este un bărbat de 44 de ani care conducea un camion. TIR-ul înmatriculat în România s ar fi oprit pe prima bandă a autostrăzii. După ce a încetinit brusc, camionul a fost lovit din spate de un microbuz. Apoi, alte mașini venite din spate s-au ciocnit.

Românul a fost audiat de polițiști, dar anchetatorii nu au aflat suficiente informații din cauza barierei de limbaj. El va fi audiat din nou astăzi în prezența unui interpret.

Dobrin Dmitrov, comisar șef de poliție, a confirmat că românul este reținut în prezent.

„Am discutat cu el. Va fi audiat în cadrul procedurii penale, în dosarul deschis de Serviciul Național de Investigații”, a precizat Dmitrov.

Camionul pe care îl conducea bărbatul aparținea unei firme din România, a adăugat el.

Este singura persoană reținută până acum în urma acestui accident.

Potrivit procurorilor, românul le-a spus anchetatorilor că a încetinit din cauza ceții dense, relatează Novinite.

Concluziile preliminare indică faptul că vizibilitatea a scăzut brusc atunci când șoferii au întâmpinat ceață densă, a declarat Dimitrov. Anchetatorii încearcă încă să stabilească poziția și deplasarea camionului înmatriculat în România imediat înainte de coliziune.

„Camionul se deplasa cel mai probabil foarte încet sau poate că pătrundea pe carosabil de pe banda laterală. Nu putem specifica acest lucru la acest moment. Vor fi dispuse expertize suplimentare prin intermediul Serviciului Național de Investigații pentru a clarifica aceste detalii”, a declarat Dimitrov.

Apar informații conform cărora în fața camionului pe care îl conducea românul s-ar fi aflat și un SUV și din această cauză ar fi oprit brusc, dar anchetatorii nu au confirmat aceste informații.

Un alt român se află la spitalul din Burgas. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 62 de ani, care este în comă indusă, după ce a suferit răni grave.

Procurorul raional din Iambol, Doicin Doicev, a declarat că 44 de persoane au fost audiate marți la fața locului și că alți oameni au fost chemați să dea declarații.

„Am încercat să audiem oamenii cât mai exact posibil, având în vedere situația stresantă. Deși impresiile inițiale sunt adesea cele mai precise, trebuie să recunoaștem că uneori pot fi inexacte. Din acest motiv, vor urma audieri suplimentare”, a spus el.

Doicev a precizat că un autoturism care circula în spatele camionului românesc a reușit să evite coliziunea, însă un autobuz de pasageri care îl urma nu a mai putut evita impactul. Un alt autotren, care transporta cereale, a fost apoi implicat, declanșând o reacție în lanț.
Niciun pasager din autobuz nu a murit, a declarat Doicev. Decesele au survenit în timpul coliziunilor ulterioare, când cei implicați nu au mai avut timp să reacționeze.

Martorii au povestit că ceața a devenit extrem de densă la un moment dat, determinând conducătorii auto să încetinească. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că vehiculele care se apropiau de locul faptei nu au adaptat viteza la condițiile nefavorabile și au continuat să circule cu viteză prea mare.

 

 

Editor : M.B.

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