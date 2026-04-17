Şofer prins când circula cu 206 km/h pe un drum național. Poliția: „Unii au impresia că şoselele sunt piste de decolare”

Un şofer a fost surprins de radar în timp ce circula cu 206 kilometri la oră pe DN 5, în judeţul Giurgiu. A fost amendat cu peste 4.000 de lei şi i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile. ”Unii încă au impresia că şoselele sunt piste de decolare”, au transmis sindicaliştii Europol, cei care au relatat despre incident.

„Vrei senzaţii tari? Avem o ofertă «specială» în Giurgiu! Rugăm şoferii care ţin cu tot dinadinsul să rămână fără permis de conducere să tranziteze judeţul Giurgiu! Deşi Poliţia Română a anunţat clar acţiunea ROADPOL şi riscurile vitezei excesive , unii încă au impresia că şoselele sunt piste de decolare”, au scris, vineri, pe Facebook, sindicaliştii Europol, potrivit News.ro.

Aceştia relatează că un „pilot” grăbit a încercat să transforme DN 5 în aeroport, rulând cu 206 km/h.

„A avut parte de o surpriză. A fost depistat de radar, fiind amendat cu 4.050 lei, aflând totodată că permisul său a «aterizat forţat» pentru următoarele 120 de zile la Serviciul Rutier. Se pare că «haiducia» modernă vine la pachet cu inconştienţă şi costuri serioase…”, au mai transmis sindicaliştii.

Pentru astfel de şoferi, sindicaliştii recomandă deplasarea cu bicicleta: „Recomandarea noastră pentru astfel de şoferi este bicicleta, întrucât deplasarea cu aceasta este mai sănătoasă, mai sigură şi… fără amenzi pentru depăşirea vitezei”.

