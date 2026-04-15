Șofer prins circulând cu 224 de km/h pe A1. Ce amendă a primit tânărul de la volan și cât timp a rămas fără permis

Un şofer în vârstă de 21 de ani a fost surprins de poliţişti în timp ce conducea un autoturism cu 224 km/h, pe un sector al autostrăzii A1, Râmnicu Vâlcea-Deva, unde limita de viteză era de 130 km/h, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Bărbatul a rămas fără permisul auto pentru 120 de zile şi a fost sancţionat cu amendă în valoare de 4.050 de lei.

Măsuri similare au fost dispuse şi faţă de alţi şoferi care au fost înregistraţi de aparatul radar conducând autovehicule şi viteze peste limita maximă admisă.

Poliţiştii rutieri desfăşoară, în perioada 13-19 aprilie, acţiunea SPEED, parte a calendarului european ROADPOL, având ca obiectiv principal reducerea accidentelor rutiere generate de viteza excesivă şi creşterea gradului de siguranţă în trafic.

Până acum au fost aplicate 141 de amenzi, în valoare de peste 51.000 de lei, dintre care 59 pentru depăşirea vitezei legale, şi au fost reţinute 17 certificate de înmatriculare şi 5 permise de conducere, din care patru pentru viteză excesivă, arată IPJ Hunedoara.

