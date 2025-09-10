Live TV

Şoferi filmaţi în timp ce circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD, încălcând reguli de circulaţie

Data publicării:
SMURD Bihor

Doi şoferi au fost filmaţi, pe un drum din judeţul Bihor, în timp ce circulă cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune, încălcând regulile de circulaţie. După apariţia imaginilor în spaţiul public, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor anunţă că a sesizat Poliţia.

În imaginile publicate online se vede cum două echipaje ale pompierilor, între care o ambulanţă SMURD, circulă cu viteză, în spatele acestora rulând cu viteză la fel de mare un BMW al cărui şofer profită de calea deschisă de maşinile cu girofar, informează News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor susşin că numai luna trecută, în acest judeţ au fost înregistrate cel puţin două cazuri în care ambulanţele SMURD, aflate în deplasare la urgenţe medicale, au fost urmărite de către şoferi imprudenţi.

„Ultimul eveniment de acest fel s-a produs în data de 31 august a.c., când un conducător auto a circulat cu viteză imediat în spatele unei ambulanţe SMURD, depăşind în mod repetat marcajul continuu şi punând în pericol echipajul medical, pacientul ce avea nevoie urgentă de ajutor şi chiar propria siguranţă”, informează ISU Bihor, precizând că instituţia a sesizat organele competente în legătură cu acest caz, iar înregistrarea surprinsă de un participant la trafic şi publicată pe o reţea de socializare a fost transmisă Poliţiei pentru analiză şi luarea măsurilor legale.

„Reamintim că şoferii care aleg să circule imediat în spatele ambulanţelor aflate în misiune nu pot anticipa traficul din faţa acestora, iar în cazul unei frânări bruşte, riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat. Astfel de comportamente nu doar că sunt ilegale, dar pot avea consecinţe tragice. Facem apel la responsabilitatea şi conştiinţa civică a tuturor participanţilor la trafic”, mai arată reprezentanţii ISU.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
om cu umbrela si furtuna
5
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Provocare periculoasă. Drone rusești au intrat pe teritoriul...
Avioane F-16 ridicate de la sol pentru apărarea spațiului aerian. Foto- Profimedia
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup...
edl sincron marinescu_00410
Radu Marinescu, după scandalul firmei fantomă: ONRC e o instituție de...
final de sezon pe litoral
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în...
Ultimele știri
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic
Măsurile de austeritate ale Guvernului scot sindicaliștii din țară în stradă. Este a treia zi de proteste și haos în Educație
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Un șofer a fost filmat în timp ce spulbera barierele de cale ferată, lângă Capitală. Mașina a lovit violent alte două autoturisme
raw scandal in trafic constanta sursa FACEBOOK _ MANGALIA BUNE SI RELE 070925 _2__00470
Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferi filmați în timp ce se bat în mijlocul drumului
salvamar la mare
Sezon estival cu intervenții record în Constanța: 18 persoane s-au înecat, 72 de turiști salvați și peste 700 asistați medical
lucian braniste
Cum s-a petrecut tragedia din Vaslui, unde un copil a murit electrocutat. Primar: „Nu-mi explic, fizic, ce s-a întâmplat acolo”
camere radar viteza pod braila
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Până la 150 de euro în plus la pensie pentru acești români, decizia ține de patron. Ce spune legea pensiilor
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Russell Crowe și logodnica cu 28 de ani mai tânără au transformat o premieră de film într-o seară romantică...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea