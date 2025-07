Șoferii ar putea rămâne fără permis de conducere dacă nu își achită amenzile în termen de 90 de zile de la comunicare, anunță ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, conform unei propuneri din pachetul de măsuri privind reforma administrației publice locale.

„Alte măsuri: corelarea cu necesitatea de a avea certificat fiscal la zero. Vom propune ca suspendare a permisului de conducere să aibă loc în cazul în care amenzile contravenționale de circulație nu sunt achitate în termen de 90 de zile de la comunicare. Vom propune ca restituire a permisului de conducere suspendat să aibă loc sub condiția dovedirii achitării tuturor debitelor pe care le are cetățeanul posesor de acest permis. Dacă există un debit scadent care nu este achitat, permisul de conducere nu se restituie până la achitarea acestui debit”, a declarat Cseke Attila.

De asemenea, radierea din circulație a unui autovehicul nu se va putea face decât cu prezentarea certificatului de atestare fiscală, adică cu stingerea tuturor datoriilor, a mai anunțat ministrul.

În cazul cumpărării unui autoturism, cumpărătorul îl va putea înscrie pe numele lui numai dacă are datoriile plătite.

„Achiziționarea de autoturisme. Cumpărătorul va putea achiziționa aceste autoturisme și va putea înscrie pe numele lui, atunci când are toate datoriile plătite. Astăzi, conform legii, doar vânzătorul este obligat să aducă certificat de atestare fiscală. Cumpărătorul, care în această tranziție practic dispune și de fonduri, nu are această obligație,” a precizat ministrul Dezvoltării.

