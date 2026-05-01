Șoferii cu mașini hibride nu mai pot parca gratuit în București, începând de astăzi. Și jurnaliștii își pierd facilitățile

masini in parcare
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Facilitatea privind utilizarea gratuită a parcajelor publice de utilitate generală va fi acordată, până la 31 decembrie 2027, exclusiv autovehiculelor electrice înmatriculate în Bucureşti, iar posesorii de maşini hibride vor trebui să plătească începând de vineri.

Decizia a fost luată la începutul lunii aprilie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB). Potrivit hotărârii adoptate, măsura se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii, 1 mai, iar acordarea facilităţii este condiţionată de înregistrarea prealabilă a autovehiculului în baza de date administrată de operatorul delegat pentru gestionarea parcărilor publice de utilitate generală. Înregistrarea se face la cerere, pe toată durata de aplicare a hotărârii.

Operatorul delegat are obligaţia de a soluţiona cererile în maximum cinci zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.

Conform raportului de specialitate, utilizarea gratuită a parcajelor publice pentru vehicule electrice şi hibride a fost introdusă ca o măsură temporară de stimulare a mobilităţii sustenabile. În prezent se impune însă reevaluarea acestei politici, deoarece numărul autovehiculelor electrice şi hibrid înregistrate în sistemul informatic pentru a beneficia de gratuitate a depăşit numărul total de locuri de parcare cu plată gestionate de Compania Parking.

Tot de vineri, jurnaliştii nu vor mai beneficia de acces gratuit la programele instituţiilor de cultură şi nici de utilizarea gratuită a parcărilor publice. Actul normativ, adoptat de CGMB luna trecută, prevede abrogarea Hotărârii 305/2016.

