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Șoferii nu vor plăti taxa de pod la Giurgiu–Ruse sâmbătă, pe 20 iunie. Anunțul CNAIR

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Restricții de circulație pe podul Giurgiu - Ruse.
Restricții de circulație pe podul Giurgiu - Ruse. Foto. Digi24.ro
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Autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv şofer), care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere, sâmbătă, de „Ziua Podului”, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1-4, dedicate autoturismelor, iar tarifele de trecere achitate anterior prin aplicaţia e-TGP nu vor fi asociate trecerii efectuate în data de 20.06.2026.

CNAIR precizează că trecerile deja achitate pentru această dată îşi păstrează valabilitatea şi pot fi utilizate pentru o traversare ulterioară, în termen de 12 luni de la data achiziţiei.

În fiecare an, data de 20 iunie este considerată „Ziua Podului”, ziua în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului, în conformitate cu prevederile pct. 41 din Anexa nr. 3 Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse a Ordinului MT nr. 1836/2018, mai arată CNAIR.

Taxa pentru autoturisme şi vehicule cu maximul 8+1 locuri este de 15 lei.

Editor : C.S.

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