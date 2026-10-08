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Șoferii români sunt trași pe dreapta și rugați să răspundă la un chestionar. Întrebarea care îi deranjează și pe care o ocolesc

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soferi
Foto: Digi24
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Șoferii români sunt trași pe dreapta și intervievați. Pe autostrăzi, drumuri expres și naționale, șoferii sunt opriți de polițiști și rugați de reprezentanții Ministerului Transporturilor să răspundă la o serie de întrebări: de unde au pornit, unde vor să ajungă, ce transportă, în ce scop se deplasează sau unde lucrează. Chestionarul are însă și o întrebare la care foarte puțini șoferi vor să răspundă.

- Bună ziua! Este o anchetă legată de trafic. Îmi spuneți de unde veniți și unde mergeți?

- Venim de la Ploiești.

- Și mergeți la București?

- La București, da!

- Deci, sunteți cu munca: veniți de la muncă, mergeți la muncă.

- Da, da, da! În interes de serviciu.

Acestea au fost o parte dintre răspunsurile cameramanului Digi24, intervievat de reprezentantul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică. S-a întâmplat într-o parcare a autostrăzii A3, unde sute de șoferi au fost îndrumați să intre temporar și rugați să participe la ancheta de trafic inițiată de statul român.

- Originea călătoriei? Acasă? Loc de muncă?

- Loc de muncă!

- Vârsta dumneavoastră?

- 20.

- De unde veniți?

- București.

- Și unde mergeți?

- Balotești.

Șoferii nu sunt obligați să răspundă la întrebări, dar puțini refuză. Foarte mulți sunt însă iritați de ultima întrebare care le este adresată. O consideră intimă, așa că nu prea-i acordă răspuns.

- Un venit, dacă puteți să-mi spuneți? Un interval de venit.

- Confidențial!

- Vă mulțumesc!

- Venitul dumneavoastră lunar?

- Vă dați seama că n-o să spun așa ceva la televizor!

- Mulțumesc! Nu-i nicio problemă!

- Salariul? La ce sumă vă încadrați? 2.000? 3.000? 4.000? 5.000?

- 6.000!

- Venitul dumneavoastră lunar cam care ar fi? - Între 2.000 - 3.500, 3.500 - 6.000? 6.000 – 7.500?

- Până-n 6.000, acolo! – 6.000.

- Vă mulțumesc frumos, să aveți o zi bună!

- De ce credeți că v-a întrebat și cât câștigați într-o lună?

- Probabil în urma celor spuse de mai-marii noștri care încă se bat pe ciolanul ăla gros și nu au reușit nici acum să-l împartă! Să iasă vreunul dintre ei, să spună public: uite, dom'ne că românii o duc bine! Dar nu am punctat acolo că am două joburi pentru 6.000. Dar trecem cu vederea!

Oficial, informațiile obținute, inclusiv cea referitoare la venitul lunar al șoferului intervievat, au rost important în pregătirea infrastructurii rutiere.

Robert Sandu, director tehnic CESTRIN: Să știm unde facem un drum. De aceea avem nevoie de aceste date. Vorbim de proiecte noi. Viitoare proiecte. Fie o centură, fie o lărgire, fie o autostradă, avem nevoie de aceste date. Venitul, salariul, este în strânsă legătură cu traficul. Anume: decizia de a achiziționa o mașină, decizia de a folosi un autovehicul propriu, sau un transport intermodal. Sunt mai multe și impactează direct asupra traficului.

Acțiuni similare vor fi și în următoarele trei săptămâni, în fiecare zi de miercuri.

Editor : M.B.

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