Șoferul care a spulberat cu mașina trei turiști în centrul Brașovului, în august, a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În urma accidentului, doi dintre turiști au murit pe loc, iar al treilea a ajuns în stare gravă la spital.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că șoferul care a produs accidentul din august, din centrul Brașovului, a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Accidentul a avut loc în zona centrală a Brașovului, după ce șoferul a pierdut controlul volanului, a trecut în viteză peste un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit trei pietoni. Doi dintre aceștia au murit, iar unul a fost grav rănit.

În timpul anchetei, care s-a și încheiat, procurorii au stabilit că șoferul ar fi avut atunci o criză de epilepsie. Bărbatul suferea de această afecțiune de mai mulți ani, însă nu și-ar fi înștiințat medicul de familie și nici nu ar fi declarat această afecțiune la preschimbarea permisului de conducere.

Totodată, persoana rănită și familiile celor două persoane decedate cer daune morale cuprinse între 100.000 și aproape 500.000 de euro, dar și daune materiale.

Rudele victimelor cer, în total, daune de până la jumătate de milion de euro.

Editor : C.S.