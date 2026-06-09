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Video Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța

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accident tir-constanta-politie locala colaj

Şoferul de TIR care a provocat accidentul rutier din Constanța, de luni seară, când a lovit 10 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri, a fost bătut de un agent de la Poliția Locală, care a intervenit pentru a-l da jos de la volan, după ce camionul s-a oprit într-un copac. În imaginile publicate de presa locală se vede cum un agent cățărat pe ușa din stânga cabinei folosește un spray lacrimogen și îl lovește pe șofer cu piciorul, la îndemnul celor din jur. Focus Press, un site de știri locale, scrie că șoferul ar fi fost la un pas de comă hipoglicemică și i s-ar fi făcut rău la volan, medicii care l-au consultat ulterior depistându-i o glicemie extrem de mică.

În momentul în care TIR-ul scăpat de sub control s-a oprit într-un pom, poliţiştii locali au fost primii care au intervenit, iar unul dintre ei a început să-l lovească pe șofer și să-i dea cu spray lacrimogen în faţă, informează Focus Press. De altfel, într-o înregistrare video se vede cum cei din jur îl îndeamnă pe polițistul cățărat pe cabină: „Dă-i cu spray”, „Înmoaie-l, f... în gură”, „Oprește-i motorul”, „Dă-i una la coaste!”

Atenție, urmează  imagini care vă pot afecta emoțional!

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Șeful Poliţiei Locale a precizat, pentru Focus Press, că aşteaptă raportul cu privire la modul intervenţiei, rămânând de văzut dacă se vor impune cercetări ulterioare.

Luni după-amiaza polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în municipiul Constanța, arată un comunicat al poliției.

Din primele informații a reieșit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanța, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi acroșat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât și în mers, după care și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp și un copac.

Din primele investigații efectuate la fața locului a reieșit faptul că, în evenimentul rutier, au fost implicate, în total, 10 autovehicule, respectiv ansamblul format din cap tractor și semiremorcă, un autobuz de transport public de persoane și 8 autoturisme.

În urma accidentului au rezultat 2 victime, respectiv o femeie (conducătoare auto) și conducătorul ansamblului, despre care există indicii că ar avea afecțiuni medicale preexistente.

Șoferul a fost testat cu aparatele etilotest și drugtest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, potrivit IPJ Constanţa.

Editor : Sebastian Eduard

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