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Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal de la Buftea, sub control judiciar. Bărbatul ar fi folosit telefonul la volan

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Accident grav la Buftea între un microbuz cu 16 persoane și o autobasculantă. Doi oameni au murit. Foto: Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov
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Șoferul microbuzului implicat în accidentul grav de la Buftea, soldat cu doi morți și 18 răniți, a fost plasat sub control judiciar, după ce inițial fusese reținut pentru 24 de ore. Potrivit surselor Digi24, bărbatul își folosea telefonul mobil în timp ce conducea, înainte de a intra în coliziune cu o autobasculantă care circula în aceeași direcție. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Șoferul microbuzului implicat în accidentul produs marți, 20 octombrie, pe DN7, în apropiere de Buftea, a fost dus la poliție pentru audieri și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul a fost plasat sub control judiciar, fiind pus sub acuzare în dosarul deschis în urma tragediei.

Potrivit surselor Digi24, șoferul era neatent la drum și își folosea telefonul mobil în momentele premergătoare impactului. Microbuzul pe care îl conducea a intrat într-o autobasculantă care circula în aceeași direcție de mers.

Primele cercetări efectuate de polițiști au indicat că șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de vehiculul din fața sa.

„Din cercetările preliminare, a reieșit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță în mers de către conducătorul microbuzului față de ansamblul de vehicule care circula în aceeași direcție de deplasare”, a transmis IPJ Ilfov după accident.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest imediat după producerea accidentului, rezultatul fiind negativ.

Ancheta polițiștilor continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte în care s-a produs coliziunea.

Accidentul s-a produs marți, pe DN7, între Buftea și Chitila, după ce un microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu o autobasculantă.

În urma impactului violent, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost transportate la spitale din București și Ilfov. Dintre răniți, două persoane au fost intubate, iar celelalte 16 erau conștiente la momentul evaluării medicale.

Potrivit bilanțului comunicat de Ministerul Sănătății, în accident au fost implicate în total 26 de persoane. Șase dintre acestea au refuzat transportul la spital.

Editor : Ș.A.

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