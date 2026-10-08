Şoferul turc implicat în accidentul produs într-o benzinărie din Călimăneşti a fost reţinut

Şoferul turc al autocamionului implicat în accidentul produs marţi într-o staţie de carburanţi din Călimăneşti a fost reţinut, informează Poliţia Vâlcea, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, bărbatul în vârstă de 58 de ani era băut la volan, în urma testării fiind găsit cu o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, astfel că pe numele lui a fost deschis dosar penal atât pentru vătămare corporală din culpă, cât şi pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

„Din verificările efectuate de poliţişti, s-a stabilit că bărbatul de 58 de ani, aflat la volanul unui autocamion, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi acroşat mai multe elemente de infrastructură rutieră, iar ulterior ar fi intrat în coliziune cu o pompă de alimentare cu carburant din incinta unei staţii de alimentare. În urma evenimentului rutier, conducătorul autocamionului a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. La unitatea medicală, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentraţie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Accidentul s-a produs marţi după-amiază, la intersecţia DN 7 cu centura oraşului Călimăneşti, în urma impactului, o pompă de carburant din benzinărie fiind distrusă.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, inclusiv cu o autospecială CBRN (pentru riscuri chimice, biologice, radiologice şi nucleare), iar din cauza riscului mare de producere a unui incendiu sau al unei explozii, accesul în zonă a fost interzis mai multe ore pe o rază de circa 200 de metri.

De asemenea, şoferul autocamionului a rămas încarcerat în cabină, fiind extras de echipajele ISU Vâlcea şi transportat la spital în stare gravă.

Editor : Liviu Cojan