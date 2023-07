Sofia Vergara și Joe Manganiello divorţează după șapte ani de căsnicie

Acriţa Sofia Vergara, cunoscută pentru rolul din sitcomul „Modern Family”, și actorul Joe Manganiello divorțează după șapte ani de căsnicie, anunţă people.com, potrivit News.ro.

„S-au despărţit de ceva timp şi au încercat să rezolve lucrurile, dar sunt concentraţi pe diferite domenii ale vieţii lor”, a declarat pentru People o sursă apropiată actriţei de 51 de ani.

Căsnicia de şapte ani dintre Manganiello, 46 de ani, şi Vergara a fost descrisă ca fiind „o poveste de dragoste pasională şi cuprinzătoare, care a menţinut flăcările fierbinţi pentru o bună perioadă de timp”.

O a doua sursă se face ecoul acestei caracterizări. „Nu am văzut niciodată doi oameni atât de îndrăgostiţi, atât de pasionaţi şi atât de fericiţi”, spune persoana din interior. „Erau mereu îndrăgostiţi şi foarte fericiţi. Era o strălucire magică deasupra lor. Amândoi sunt oameni adevăraţi şi cu picioarele pe pământ”.

„Cu siguranţă se iubesc şi se respectă unul pe celălalt, dar odată ce pasiunea iniţială se stinge şi alte domenii intervin, atunci micile diferenţe devin mai mari”, scrie People.

Cea de-a doua sursă notează că mici diferenţe au dus în cele din urmă la despărţire. „Aveau diferenţe în ceea ce priveşte modul în care vieţile lor ar trebui să meargă mai departe şi asta a cauzat stres”.

Manganiello a întâlnit-o pe vedeta din Modern Family prin intermediul colegului ei de platou Jesse Tyler Ferguson la dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă în 2014. El a cerut-o în căsătorie în luna decembrie a aceluiaşi an, iar ei s-au căsătorit în noiembrie 2015. Potrivit sursei Vergara, mama lui Manolo, în vârstă de 31 de ani, a avut întotdeauna rezerve în privinţa căsătoriei cu un coleg actor. (Vergara a fost căsătorită cu iubitul ei din liceu, Joe González, în perioada 1991 -93).

Pentru rolul din sitcomul „Modern Family”, actriţa Sofia Vergara a primit patru nominalizări la premiile Emmy. Serialul s-a încheiat în 2020, după 250 de episoade şi 11 sezoane. Vergara, în vârstă de 49 de ani, a mai jucat în filme precum „Chef”, „Machete Kills”, „Madea Goes to Jail” şi „Four Brothers”. În 2020, s-a alăturat juriului emisiunii „America’s Got Talent”.

