Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Suceava. În ce stare se află acum artista

Sofia Vicoveanca
Sofia Vicoveanca / Sursă foto: Captură Digi24, emisiunea La cină

Cunoscuta solistă de muzică populară Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, a fost internată în noaptea de sâmbătă spre duminică la Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, din cauza unor probleme despre care nu s-au oferit informații, anunță Monitorul de Suceava.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădățan, a declarat că nu poate face precizări legate de afecțiunea prezentă, la solicitarea familiei, ci doar că artista a fost internată și este în stare stabilă.

Sofia Vicoveanca s-a născut la data de 23 septembrie 1941 în comuna Toporăuți (Toporuica de astăzi), localitate aflată în apropiere de orașul Cernăuți (astăzi în Ucraina), primind la naștere numele de Sofia Fusa. Numele de scenă a fost ales deoarece directorul ansamblului artistic unde era angajată a considerat că numele Sofia Fusa nu avea rezonanță artistică și astfel a numit-o Vicoveanca, de la zona de proveniență - interpreta a copilărit în comuna Vicovu de Jos.

Ca o recunoaștere a activității sale de aproape 50 ani în slujba muzicii populare românești, Sofiei Vicoveanca i-au fost decernate mai multe distincții cum ar fi: "Meritul Cultural" clasa a IV-a (1973); Medalia "Tudor Vladimirescu" cl. I (1975); Medalia "Meritul Cultural" cl. I (1976); Crucea Națională "Serviciul Credincios" clasa a III-a (2002); Ordinul Național "Meritul Cultural" în grad de Mare Ofițer (2004).

