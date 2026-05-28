Solidaritate fără frontiere - peste 700 de angajați din 4 țări, la prima ediție europeană „DIGI Donează Viață”

• Pe 27 mai, campania “DIGI Donează Viață” a atins o nouă dimensiune – prima mobilizare la scară internațională, într-o acțiune coordonată simultan în patru dintre țările în care compania activează: România, Spania, Italia, Portugalia.
• Printr-o mișcare de solidaritate fără precedent, peste 700 de angajați ai Grupului au demonstrat că empatia nu cunoaște granițe. Datorită contribuției a peste 600 de colegi eligibili, au fost colectați 300 litri de sânge, țesut care va acoperi necesarul celor aproape 1.900 de persoane aflate în îngrijire medicală.

Acum 7 ani, cu scopul de a veni în sprijinul sistemului de sănătate și de a încuraja donarea regulată și benevolă de sânge, s-a născut o promisiune: „DIGI Donează Viață”. Ceea ce a început ca o inițiativă internă locală a crescut de la o ediție la alta și a devenit cauza cu cea mai puternică susținere din partea #oamenilorDIGI.

În premieră, anul acesta, campania a intrat într-o altă etapă: subsidiarele DIGI din Spania, Italia și Portugalia au preluat ștafeta binelui, într-un efort sincronizat, orientat către o nevoie constantă și universală – asigurarea rezervelor sanguine și a componentelor derivate, esențiale în intervenții chirurgicale majore, protocoale terapeutice complexe sau situații de urgență.

În România, la finalul celei de-a XI-a ediții, din cei 485 de angajați înscriși, 400 de voluntari au îndeplinit criteriile de viabilitate și au putut dona. Prin actul lor remarcabil de generozitate, 180 de litri de sânge au fost recoltați în Centrele Regionale de Transfuzie din 26 de orașe: Alba-Iulia, Alexandria, Bacău, Baia Mare, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Câmpulung Muscel, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Focșani, Galați, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Reșița, Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, precum și în cadrul celor două colecte amenajate în incinta locațiilor DIGI din Timișoara (58 de donatori) și din Capitală, prin strânsa colaborare cu CTS București (80 de voluntari eligibili).

În Spania, acțiunea s-a extins pe durata întregii săptămâni (25-29 mai), într-un format care a facilitat participarea echipelor din mai multe orașe. Prin intermediul caravanei mobile găzduite la sediul din Madrid (Alcobendas) pe 27 și 28 mai, cu sprijinul Crucii Roșii (Cruz Roja), au donat 98 de angajați. Lor li s-au alăturat membrii delegațiilor DIGI din A Coruña, Albacete, Barcelona, Málaga și Valladolid. Aportul celor 155 de colegi s-a materializat în 70 de litri de sânge, ce vor fi folosiți pentru tratamentul și recuperarea unui număr de 465 de persoane.

În Italia, spiritul campaniei și-a găsit ecou la punctul de lucru din Torino, prin colecta organizată de filiala DIGI, în parteneriat cu AVIS. 41 de colegi au dat curs apelului la umanitate, iar 25 dintre aceștia au făcut posibilă prelevarea a 12 litri de sânge, o resursă indispensabilă celor care depind de transfuzii.

În Portugalia, îndemnul “Și tu poți să fii erou!” a fost îmbrățișat și de către colectivul din Lisabona: 31 de angajați s-au deplasat la Hospital Santa Maria, cel mai mare spital public din țară, pentru a întinde o mână de ajutor pacienților în dificultate, mobilizare care a dus la strângerea unei cantități de 14 litri de țesut sanguin.

Sângele este un “medicament” ce nu poate fi fabricat, înlocuit sau cumpărat, ci doar dăruit, prin altruismul celorlalți. O singură unitate de 450 ml salvează până la 3 vieți și aduce, totodată, beneficii și pentru sănătatea donatorului prin stimularea regenerării celulelor stem, fortificarea sistemului imunitar, diminuarea riscului asociat afecțiunilor inflamatorii sau cardiovasculare.

Integrat în două dintre direcțiile strategice de CSR ale Grupului – #DigiBenefit și #DigiWell, „DIGI Donează Viață” rămâne unul dintre proiectele de tradiție care dau substanță implicării #oamenilorDIGI. Din 2019 și până astăzi, în 11 ediții și 23 de sesiuni dedicate de recoltare, 3.068 de salariați au oferit aproape 1.400 litri de sânge – o contribuție îndreptată către 9.204 de inimi sub forma celui mai prețios cadou: șansa la viață.

Participarea record din 27 mai 2026 confirmă maturitatea și forța unei comunități care poate depăși orice frontiere geografice, lingvistice sau culturale, atunci când împărtășește aceleași valori: responsabilitate, spirit civic și dorința de a face bine.

Le suntem recunoscători tuturor celor care au completat această hartă a faptelor bune - voluntari, echipe locale, medici, parteneri instituționali - și au purtat mai departe misiunea “DIGI Donează Viață”! Împreună am dovedit că un gest individual, asumat și multiplicat de o comunitate întreagă, poate ajuta mii de inimi încercate să bată în continuare.

Despre Grupul DIGI
DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi Online.

