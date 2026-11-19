Aproape 80% dintre români sunt de acord ca autoritățile să poată restricționa temporar accesul la anumite platforme online în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale, potrivit unui sondaj INSCOP, realizat în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026. Susținerea acestei măsuri este mai ridicată în rândul votanților PSD, PNL și USR, în timp ce alegătorii AUR se numără printre cei care se opun într-o proporție mai mare decât media eșantionului.

Potrivit cercetării, 64% dintre respondenți se declară total de acord cu posibilitatea ca autoritățile să restricționeze temporar accesul la anumite platforme online în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale, iar 15,9% sunt mai degrabă de acord.

La polul opus, 5,8% dintre participanții la sondaj sunt mai degrabă în dezacord cu o asemenea măsură, în timp ce 9,9% se declară total împotrivă. Ponderea celor care nu au oferit un răspuns este de 4,4%.

În total, 79,9% dintre respondenți susțin posibilitatea introducerii unor astfel de restricții temporare, în timp ce 15,7% se opun.

Foto: inscop.ro

Cum diferă opiniile în funcție de preferințele politice și mediul de rezidență

Susținerea pentru restricționarea temporară a accesului la anumite platforme online este semnificativ mai ridicată decât media eșantionului în rândul votanților PSD, PNL și USR, al locuitorilor din orașele mari și al angajaților din sectorul public.

În schimb, votanții AUR, bărbații, locuitorii din București și din orașele mici, precum și angajații din sectorul privat se declară împotriva unei asemenea măsuri într-o proporție semnificativ mai mare decât restul eșantionului.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, consideră că rezultatele sondajului indică disponibilitatea românilor de a accepta restricții în mediul digital atunci când percep existența unor riscuri majore pentru siguranța colectivă.

„Susținerea foarte ridicată pentru restricționarea temporară a platformelor online în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale arată că românii sunt dispuși să accepte limitarea unor libertăți digitale atunci când consideră că siguranța colectivă este în pericol. Securitatea devine astfel un argument puternic pentru acceptarea intervenției statului, inclusiv într-un spațiu asociat libertății de exprimare și de informare”, a explicat Remus Ștefureac.

Directorul INSCOP subliniază însă că rezultatele nu trebuie interpretate drept o susținere a cenzurii sau a restricționării generale a accesului la platformele online.

„Este important de precizat că întrebarea se referă strict și explicit la restricții temporare în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale, nu la acceptarea cenzurii sau la restricționarea generală a accesului liber la platformele online. Sprijinul pentru asemenea restricții traversează toate generațiile, nivelurile de educație și orientările politice, ceea ce sugerează existența unui consens social larg asupra necesității unor măsuri excepționale în situații de risc major”, a adăugat acesta.

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, în perioada 26 octombrie - 2 noiembrie 2026.

Datele au fost colectate printr-o metodă mixtă secvențială (CATI - CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 respondenți CATI to CAWI.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste, în funcție de principalele categorii sociodemografice, precum sexul, vârsta și ocupația.

Marja maximă de eroare este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Editor : Ș.A.