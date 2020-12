SONDAJ. Cum petrec românii Crăciunul în pandemie. Anul acesta își doresc un cadou diferit

Jumătate dintre români spun că pandemia de coronavirus le-a stricat planurile pentru sărbătorile de iarnă, dar nu renunță la tradițiile de Crăciun, arată un sondaj IRES. Anul acesta, sănătatea și dispariția pandemiei sunt cele mai dorite cadouri de Crăciun. În ceea ce privește Revelionul, 63% dintre participanții la studiu declară că îl vor petrece acasă.

85% dintre români spun că vor prepara un meniu special de Crăciun, iar 84% vor împodobi bradul, potrivit sondajului. 6 din 10 români vor primi și anul acesta colindători, 42% vor merge la biserică și

26% vor avea musafiri. 7% spun că vor merge la colindat la familie sau la prieteni.

65% dintre ce chestionați spun că vor petrece Crăciunul acasă, doar cu persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie. Un sfert vor primi în vizită prieteni sau rude, iar 5% spun că vor merge ei în vizită. Este vorba cu precădere despre tineri între 18 și 35 de ani și persoanele cu studii superioare. Pe de altă parte, 7% dintre respondenți vor petrece Crăciunul singuri. Aici, cea mai ridicată proporție este cea a vârstnicilor peste 65 de ani

Dintre cei care vor primi anul acesta musafiri, cei mai mulți îi vor avea drept oaspeți pe membri ai familiei extinse, 1 din 5 va primi prieteni, 9% vecini, iar 4% colegi de muncă.

Românii preferă bradul artificial

În ceea ce privește pomul de Crăciun, 65% dintre respondenți spun că vor avea un brad artificial, aproape un sfert (24%) vor avea brad natural tăiat, 9% își vor împodobi brazii naturali din propriile grădini sau curți, iar 5% vor opta pentru un brad natural în ghiveci. Există și persoane care spun că pentru acest Crăciun opțiunea lor se îndreaptă spre un brand stilizat, construit din alte materiale.

Topul mânncărurilor tradiționale care nu lipsesc din meniul de Crăciun al românilor este condus de sarmale (49%). 1 din 10 români spune că friptura de porc este nelipsită din meniul de Crăciun, 7% indică, la această categorie, cozonacul și cârnații, iar 6% salata boeuf.

Mai multe cadouri online

83% dintre participanții la sondaj spun că obișnuiesc să facă daruri de Crăciun, iar 87% dintre aceștia spun că vor face cadouri și în acest an. Cei mai mulți oferă cadouri membrilor familiei cu care locuiesc (76%), rudelor (39%), prietenilor (15%), mai puțin colegilor (5%) sau vecinilor (4%). 2% dintre persoanele participante la studiu spun că obișnuiesc să ofere daruri persoanelor nevoiașe.

În acest an, pentru cadourile de Crăciun românii se îndreaptă spre supermarket sau hypermarket (35%), dar și spre magazinele online (31%) sau mall-uri (28%). Aproape 1 din 5 români cumpără cadouri de la magazine mici sau magazine de cartier și doar 6% direct de la micii producători sau de la business-uri locale.

Jumătate dintre participanții la sondaj alocă cel mult 1.000 lei pentru Crăciunul din acest an, suma incluzând cadouri, brad și pregătirea mesei etc. Un sfert alocă cel mult 500 lei, iar alt sfert între 501 lei și 1.000 lei. 7% au prevăzut un buget între 1.001 lei și 1.500 lei, iar 14% între 1.501 lei și 2.000 lei. 1 din 10 români spune că alocă pentru Crăciunul din acest an sume de peste 2.500 lei.

Doar pentru cadouri, bugetul de Crăciun arată astfel: jumătate dintre cei care vor oferi cadouri în acest an spun că au alocat sume între 101 lei și 700 lei, 1 din 5 a prevăzut sume cuprinse între 701 lei și 1.000 lei, iar 13% susțin că suma depășește 1.900 lei. 5% dintre cei chestionați au declarat că vor cheltui cel mult 100 lei pentru cadouri, în acest an.

Ce-și doresc oamenii de Crăciun

În cea ce privește dorințele pentru acest Crăciun, 1 din 10 români spune că își dorește sănătate sau să dispară pandemia. 1 din 5 români nu știu sau nu doresc să răspundă la întrebarea legată de cadoul de Crăciun pe care ar prefera să îl primească în acest an., iar 15% spun că nu doresc nimic.

Alte cadouri preferate de către români sunt: îmbrăcăminte (6%), parfum (5%), telefon (5%), ceas (4%), diverse electrocasnice (3%) sau un autoturism (3%).

1 din 2 români spune că pandemia de COVID-19 i-a afectat planurile pentru Crăciunul din acest an, iar 43% dintre participanții la studiu susțin că le-au fost afectate planurile pentru Revelion.

Românii stau acasă de Revlion

63% dintre participanții la studiu declară că vor petrece seara dintre ani acasă, doar cu persoanele cu care locuiesc în aceeași gospodărie. 1 din 5 români va petrece Revelionul acasă, dar alături de rude sau prieteni, 5% vor merge ei înșiși în vizită la rude sau prieteni.

8% dintre români vor fi singuri.

Spre deosebire de alți ani, doar 1 din 100 români spune că își va petrece Revelionul la o cabană sau la un hotel.

La sondaj au participat 1.755 de persoane cu vârste peste de 18 ani, prin metoda CATI. Eroarea maximă tolerată este de ± 2,34%.

