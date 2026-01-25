Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie. Față de sondajuld e acum câteca zile, când AUR era cotat la aproape 41%, într-un sondaj INSCOP, de această dată el are doar 35%.

Parlamentul. Încredere în politicieni

În ipoteza organizării unor alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar obţine 35% din voturi, menţinându-se pe primul loc. PSD este cotat cu 23%, iar PNL cu 18%. USR ar obţine 10%, în timp ce UDMR şi S.O.S. România sunt creditate fiecare cu 5%, indică sondajul.

Conform CURS, fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este evaluat pozitiv de 36% dintre respondenţi, 60% fiind opinii negative, iar liderul AUR, George Simion, şi preşedintele Nicuşor Dan obţin niveluri similare de încredere de 32%, respectiv 31%, în condiţiile unor rate ridicate de neîncredere de peste 60%.

Datele sondajului mai indică faptul că premierul Ilie Bolojan şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, se confruntă cu un nivel „accentuat” de respingere de peste 70%, în timp ce liderul S.O.S., Diana Şosoacă, înregistrează cel mai ridicat nivel de neîncredere, de 80%.

„În cazul unor figuri precum Dominic Fritz şi Anamaria Gavrilă se remarcă un nivel semnificativ de necunoaştere publică, ceea ce indică o vizibilitate limitată la nivel naţional. Per ansamblu, datele reflectă o criză de încredere în leadershipul politic”, se arată într-un comunicat transmis de CURS duminică.

Cea mai bună imagine

Armata, Biserica şi Pompierii se bucură de cea mai bună imagine, cu procente de încredere cuprinse între 61% şi 80%, în timp ce Poliţia şi Uniunea Europeană depăşesc uşor pragul de 50% opinii pozitive.

La polul opus, instituţiile politice şi cele ale Justiţiei sunt evaluate predominant negativ: Parlamentul şi Justiţia sunt respinse de 75% dintre respondenţi, Guvernul şi Curtea Constituţională de 73%, iar Preşedinţia de 67%, mai arată CURS.

Aşteptările populaţiei pentru anul 2026 sunt predominant negative - 63% dintre respondenţi cred că situaţia lor economică şi nivelul de trai se vor înrăutăţi comparativ cu 2025, în timp ce 29% se aşteaptă la o stagnare.

Doar 7% anticipează o îmbunătăţire, iar 1% nu au o opinie clară, date ce indică o lipsă aproape totală de optimism economic la nivelul populaţiei, explică realizatorii sondajului.

Unirea cu Moldova

În ipoteza unui vot privind reunirea Republicii Moldova cu România, susţinut public de preşedinta Maia Sandu, 56% dintre respondenţi declară că ar vota pentru reunire la un eventual referendum. În acelaşi timp, 37% afirmă că nu ar susţine un astfel de demers, iar 7% nu au o opinie clară.

„Sondajul CURS din ianuarie 2026 conturează imaginea unei societăţi marcate de pesimism economic, neîncredere în instituţiile politice şi absenţa unor lideri percepuţi ca fiind capabili să ofere direcţie şi stabilitate. Percepţia accentuată a deteriorării nivelului de trai, combinată cu aşteptări inflaţioniste foarte ridicate, creează un climat de tensiune socială latentă, cu potenţial major de influenţare a comportamentului electoral şi a stabilităţii politice pe termen scurt”, transmite CURS.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1.067 respondenţi, populaţie adultă rezidentă din România, cu vârsta de 18 ani şi peste. Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de computer), în perioada 14 - 23 ianuarie. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.

