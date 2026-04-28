Sondaj: Doar 4% din votanții AUR au încredere în Grindeanu și 12% din votanții PSD au încredere în Simion. „E o alianță contra naturii”

Sorin Grindeanu și George Simion, colaj. Foto: Inquam Photos /George Călin și contul de Facebook al președintelui AUR

Directorul INSCOP Research Remus Ștefureac susține, pe baza unui sondaj realizat în aprilie, că între electoratul PSD și cel al AUR există un nivel redus de încredere reciprocă în liderii celor două partide, ceea ce indică o incompatibilitate politică între cele două baze electorale.

„Doar 4% dintre votanții AUR au încredere în Grindeanu. Și doar 12% dintre votanții PSD au încredere în Simion”, a scris Remus Ștefureac pe Facebook.

El a comentat și natura alianțelor politice din România, pe care le-a descris drept „nefirești”.

„În istoria politică a României am avut și vom avea multe alianțe nefirești, «monstruoase» coaliții, cumetrii politice contra firii: de la liberalii radicali înfrățiți cu conservatorii pentru a-l mazili pe Cuza, la moțiunea de cenzură inițiată de AUR și USR, până la noul bloc politic PSD - AUR”, a mai scris el.

Ștefureac a explicat că această colaborare politică este „în contra naturii” și a argumentat că AUR s-a construit pe un discurs anti-PSD, în timp ce PSD ar fi fost afectat electoral de ascensiunea AUR.

„Spun că aceasta este o colaborare politică în contra naturii pentru că AUR s-a născut și se hrănește din fronda anti-PSD, retorica anti-sistem, mantra anti-corupție. Iar PSD a fost «înjumătățit» electoral tocmai de AUR”, a mai scris directorul INSCOP.

El a subliniat că diferențele se văd inclusiv în încrederea reciprocă dintre electoratele celor două formațiuni.

„Poate cel mai bine se vede inadecvarea alianței PSD - AUR din structura electorală a celor care au și NU au încredere în liderul PSD, Sorin Grindeanu, respectiv au și NU au încredere în liderul AUR George Simion. Doar 4% dintre votanții AUR au încredere în Grindeanu. Și doar 12% dintre votanții PSD au încredere în Simion. Restul e cancan…”, a mai scris Ștefureac.

El a adăugat ca că datele provin din „Barometrul Informat – INSCOP”, realizat în perioada 1–7 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu o marjă de eroare de ±3% și un grad de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu

