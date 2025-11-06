Sondaj. Unul din cinci șoferi români recunoaște că s-a urcat băut la volan. Cele mai folosite scuze

Unul din cinci șoferi români recunoaște că s-a urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice, dar trei sferturi (76%) dintre cei care recunosc acest lucru susțin că nu erau beți, ci doar consumaseră o cantitate mică de alcool, arată un sondaj.

Cei care au admis că s-au urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice au oferit ca scuze faptul că aveau de parcurs un drum scurt și familiar, nu aveau alte opțiuni de transport sau simțeau presiunea anturajului.

Mai mult, 62% dintre cei care au răspuns au susținut că au în anturaj persoane care s-au urcat la volan după ce au consumat alcool. Cu toate acestea, 76,5% declară că nu ar fi de acord să se urce într-o mașină condusă de un șofer băut, iar aproape 12% afirmă că ar alerta Poliția într-o asemenea situație.

Totodată, 11,57% din respondenți ar trece cu vederea situația, în funcție de circumstanțe sau de gradul de apropiere față de șoferul băut.

Întrebați care sunt cele mai mari amenințări la siguranța rutieră, 51,57% menționează lipsa de respect față de regulile de circulație. În schimb, 1,45% dintre respondenți spun că nu s-au lovit de comportamente periculoase în trafic, în timp ce 48,19% afirmă că le întâlnesc de fiecare dată când ies pe drum.

Peste 60% dintre cei chestionați consideră că legile actuale sunt suficiente pentru a preveni accidentele, dar 40,84% sunt de părere că problema este că regulile nu sunt aplicate suficient de strict.

Referitor la soluții, 52,53% menționează aplicarea mai strictă a legii, iar 56,51% vor pedepse mai aspre. De asemenea, 46% susțin educația rutieră mai consistentă, 25% vor mai multe campanii de conștientizare, iar 39% vor modernizarea infrastructurii.

Cât despre pedepsele pentru condusul sub influența alcoolului, 62% susțin suspendarea permisului timp de un an, chiar dacă șoferii băuți nu au provocat un accident, 18,5% cer pedeapsa cu închisoarea, iar 12% cred că amenda ar fi suficientă.

În cazul accidentelor mortale, 37% consideră că pedeapsa corectă ar fi 25 de ani de închisoare și interdicție permanentă de a mai conduce, iar aproape 9% sunt de părere că șoferii ar trebui să primească închisoare pe viață. În plus, 66,6% dintre cei chestionați sunt de părere că ar trebui eliminate posibilitatea eliberării anticipate sau a unei pedepse cu suspendare în cazul accidentelor provocate sub influența alcoolului.

Sondajul a fost realizat online la solicitarea Asociaţiei Spirits România, în cadrul campaniei „Not alCOOL la volan - #ConsumăResponsabil”. Datele au fost colectate în perioada 26 iulie – 4 august 2025 de la un eșantion de 1.010 respondenți. Campania are ca obiectiv prevenirea consumului de alcool la volan şi se desfăşoară în perioada mai - decembrie 2025, în parteneriat cu Brigada Rutieră Bucureşti, cu sprijinul Corpului Naţional al Poliţiştilor.

Spirits Romania este o asociație patronală care a fost înființata în 2013, cu scopul de a contribui la crearea unui cadru fiscal și legislativ funcțional, propice dezvoltării industriei locale de băuturi spirtoase, precum și din dorința companiilor membre de a se implica în crearea unor programe comune de educare a consumatorilor cu privire la consumul responsabil de alcool.

