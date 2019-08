Sorina Pintea: Suspiciunea mea este că agresorul de la Săpoca a fost deranjat de prezența pacientului pus în același pat cu el

Sorina Pintea, ministrul sănătății, a declarat luni seara, la Digi24, că suspiciunea sa este că agresorul de la Spitalul Săpoca a fost deranjat de prezența unui alt pacient, care fusese pus în același pat cu el. În plus, ministrul sănătății crede că asistentelor care erau de gardă în noaptea fatidică li s-a făcut frică și de aceea au fost lipsite de reacție.

Atacul nu a fost chiar atât de fulgerător, după cum au dovedit-o imaginile camerelor de supraveghere. Iar agresorul e imposibil să nu fi făcut zgomot, în liniștea nopții, cărând după el stativul de fier - de 10 kg, înalt de 1,5 metri - atunci când a intrat în salonul 207, care avea uși batante, a arătat ministrul.

La Spitalul Săpoca ministrul a constatat niște lucruri „care trebuiesc verificate mai amănunțit, cum ar fi, de exemplu, patologia pentru care pacienții din salonul 206 au fost internați”. Acolo erau pacienți sedați, dar în vârstă, cu comorbidități, cu demențe, erau pacienți mai mult de paleație, nu neapărat de zona psihiatrică, a explicat Sorina Pintea. „Eu vreau să văd foarte clar cum au fost internați acei pacienți, pentru că dacă au trecut prin UPU și n-au fost investigați și doar trimiși spre Săpoca, atunci s-ar putea să avem o problemă”, a mai declarat ministrul.

În noaptea atacului, niciunul dintre cei cu care am discutat n-a spus că ar fi vorba de dormit. Pacienții spun altceva. Sunt diverse versiuni. Cert este că în momentul în care atacatorul a început să atace, nu se afla nimeni în preajmă. El a putut să omoare și să rănească 13 persoane, dar nu este vorba despre un minut, am spus de la început că nu cred în această variantă și am avut dreptate. Nu cred că nu s-au auzit zgomote deloc. Ușile celor două saloane erau deschise. Ușile salonului 207 sunt batante. Am pus întrebarea de ce nu s-a auzit când a intrat atacatorul cu acel stativ”, a povestit Sorin Pintea.

Urmăriți declarațiile complete în materialul video de mai jos: