O alunecare de teren produsă la finalul săptămânii trecute a afectat carosabilul la intrarea în municipiul Câmpina, dinspre DN1 și localitatea Cornu. Situația s-a agravat acum, după ce terasamentul drumului s-a surpat, ceea ce a determinat autoritățile să impună măsuri de urgență pentru siguranța traficului, anunță Digi24.

În urma surpării terasamentului, accesul a fost restricționat pe o parte a drumului, iar traficul greu a fost limitat prin introducerea restricțiilor de tonaj. Autoritățile locale au anunțat că vor solicita sprijin la nivel central pentru intervențiile necesare stabilizării zonei și refacerii infrastructurii afectate.

Potrivit Primăriei Câmpina, citată de presa locală, problema este una mai veche, iar doar pe parcursul anului 2025 au fost transmise cinci adrese oficiale către instituțiile competente, prin care s-a cerut remedierea situației.

Incidentul se adaugă altor două alunecări de teren produse la finalul anului trecut pe DN1, în localitățile Comarnic și Cornu, fiind a treia astfel de situație înregistrată în zonă într-un interval relativ scurt de timp, mai anunță Digi24.