Șoșoacă îi ia apărarea polițistului care i-a împrumutat motocicleta: „Ar trebui să fie ministru de Interne”

Senatoarea Diana Şoşoacă califică drept abuz ancheta demarată de IGPR împotriva poliţistului Valer Kovacs, cel care i-a dat casca şi motocicleta de serviciu pentru a realiza un videoclip, şi susţine că un asemenea poliţist ar trebui să fie ministru de Interne, transmite Agerpres.

Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) a dispus de urgenţă efectuarea de verificări, după ce preşedintele partidului S.O.S. România, Diana Iovanovici-Şoşoacă, a postat în spaţiul public un filmuleţ în care apare urcându-se pe o motocicletă de poliţie şi purtând casă de poliţist.

În replică la decizia IGPR, Diana Şoşoacă afirmă, într-un comunicat de presă, că a discutat, în calitate de senator, cu Valer Kovacs „despre abuzurile la care acesta este supus sistematic de către MAI”.

„Chiar şi ancheta pe care a pornit-o IGPR este tot un abuz împotriva lui Valer Kovacs, pentru că, de mult timp, oficialii din MAI încearcă să scape de acest poliţist exemplar, care nu s-a ascuns în spatele uniformei, nici nu a acoperit problemele din sistem, dimpotrivă, el este unul dintre cei care le-au adus la cunoştinţa publicului pentru a-şi face datoria faţă de poporul român, le-a remarcat şi le-a menţionat în rapoarte trimise conducerii MAI. În articolul 26 din Legea 96/2006, se menţionează că, pe durata exercitării mandatului, deputaţii şi senatorii sunt purtători ai autorităţii publice de stat. Cu această autoritate învestită de către poporul român şi de către Constituţia României am avut mult discutata întâlnire oficială cu domnul Valer Kovacs. Evident că am vrut să văd care sunt condiţiile în care lucrează un poliţist de la rutieră, mai ales un poliţist abuzat continuu de către statul român. Nu am participat la această întâlnire în calitate de candidat şi nu s-a discutat despre candidatura mea la niciuna dintre funcţii. S-a discutat exclusiv despre poziţia poliţistului abuzat de sistem, pentru că vrea să fie alături de oameni şi nu împotriva lor, aşa cum se comandă de la minister. Eu însămi sunt unul dintre românii abuzaţi de MAI, deşi sunt senator al României”, declară Şoşoacă.

În opinia sa, un poliţist ca Valer Kovacs ar trebui să fie ministru de Interne.

„Încercarea autorităţilor de a-l da afară pe domnul Valer Kovacs nu va face decât să-l propulseze în cele mai înalte funcţii din stat odată cu schimbarea puterii de la Bucureşti şi îmi dau din ce în ce mai mult seama că un poliţist ca Valer Kovacs ar trebui să fie ministru de Interne. Având în vedere abuzurile exercitate asupra acestui poliţist, voi sesiza organismele internaţionale încă o dată, anunţând că România se află într-o dictatură unde adevărul este interzis”, transmite Diana Şoşoacă.

