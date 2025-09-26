Live TV

Video Specialiștii în turism propun o taxă pe Transfăgărășan din cauza aglomerației. Cum ar putea fi folosiți banii

Data publicării:
masini pe transfagarasan
Foto: Shutterstock

Transfăgărășan, una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din lume, devine de la an la an mai aglomerat. Din acest motiv, specialiști în turism propun introducerea unei taxe de acces. Banii strânși ar putea fi folosiți la amenajarea unor parcări noi, care ar ajuta la fluidizarea traficului. Un model asemănător există în Italia, unde vizitatorii plătesc o taxă de cinci euro.

Specialiștii în turism atrag atenția că traficul intens și lipsa unei organizări clare creează probleme majore pe Transfăgărășan, motiv pentru care propun introducerea unei taxe de acces, potrivit jurnalistei Digi24 Bianca Venter.

În perioada anului în care circulația este deschisă, șoseaua atrage foarte mulți turiști, iar de cele mai multe ori traficul este îngreunat. Se produc blocaje din cauza mașinilor care parchează pe marginea drumului sau în parcările introvizate. De aceea, specialiștii propun o dezbatere pentru introducerea unei taxe de acces, la fel ca în alte locații similare din Europa.

Fondurile obținute ar putea fi folosite pentru amenajarea unor parcări moderne, pentru selectarea comercianților de pe Transfăgărășan, dar și pentru organizarea unor activități care să pună în valoare tradițiile locale.

Editor : Ș.R.

