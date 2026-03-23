Un spectacol de striptease găzduit de Circul Metropolitan din București a ajuns în atenția publică, după ce imagini cu striperi care și-au acoperit zonele intime cu tricolorul României au fost publicate de Libertatea. Într-o reacție pentru Digi24, Primăria Capitalei a transmis că spectacolul nu a fost al Circului de stat și că instituția doar a închiriat sala pentru acest show.

Imaginile cu dansatorii care își acopereau zonele intime cu tricolorul au fost făcute publice de jurnaliștii Libertatea. Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Capitalei a transmis că spectacolul nu a fost al Circului Metropolitan și că instituția doar a închiriat sala pentru acest show și nimeni nu ar fi știut cum va arăta spectacolul.

Conform reprezentanților PMB, organizatorii nu declară înainte care va fi regia. Contractul încheiat între gazdă și organizator prevede, printre altele, că activitățile nu trebuie să fie obscene, jignitoare sau vulgare, amenințătoare sau de natură să provoace indignarea cetățenilor sau să lezeze demnitatea și onoarea a acestora sau a instituției gazdă. Producătorul evenimentului va fi direct răspunzător pentru conținutul acestor activități.

În aceste condiții, spun cei de la PMB, întrucât anumite prevederi din contract au fost încălcate, reprezentanții Circului Metropolitan București ar urma să se întâlnească cu avocații pentru a vedea ce măsuri trebuie luate, iar organizatorul evenimentului ar putea fi inclusiv acționat în instanță, dacă avocații vor decide acest lucru.

