Lebedele din Eforie Sud au devenit, de ani buni, o atracție pe litoral. Deși sunt păsări migratoare, ele rămân iarna în Marea Neagră, în special în zonele apropiate de mal, unde găsesc condiții favorabile și hrană suficientă. În a doua zi din an, numeroși localnici și turiști merg să le viziteze.

Ne aflăm în Eforie Sud, în locul cunoscut de localnici drept golful Capul Turcului. Așa cum puteți vedea, aici avem parte de un peisaj superb. Sunt sute de lebede care au poposit aici, în acest golf care este ferit de vânt și de intemperii. De asemenea, mai puteți vedea că zona a devenit un punct de atracție pentru turiști și localnici, relatează Iulia Stanciu, jurnalist Digi24.

Sunt oameni din toate colțurile țării, inclusiv din Alba, care au venit aici să se bucure de peisaj și să hrănească lebedele. Același lucru se întâmple și astăzi. În a doua zi a noului an, numeroși localnici și turiști au venit special pentru a le admira. Oamenii se opresc, le fotografiază și le oferă de mâncare.

Lebedele sunt deja obișnuite cu prezența vizitatorilor și se apropie fără teamă. Specialiștii atrag atenția că păsările totuși trebuie hrănite responsabil.

Pentru mulți, lebedele din Eforie Sud au devenit un simbol al stațiunii și o bucurie a începutului de an.

