10 SEP 2025
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la Curtea de Apel București, 10 septembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi transmis secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, vrea să fie eliberat. El a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde va începe procesul în care solicită o măsură mai blândă.

Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost scos din arestul Capitalei și adus la Curtea Supremă. El își dorește să fie cercetat în stare de libertate.

Conform anchetatorilor, Alexandru Bălan ar reprezenta un pericol public în cazul în care ar fi cercetat în libertate și un pericol pentru siguranța națională. 

Amintim că, în septembrie 2025, acesta a fost prins de procurorii DIICOT. 

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, a transmis DIICOT. 

Alexandru Bălan, potrivit procurorilor, s-ar fi întâlnit de două ori, în Budapesta, cu ofițeri de informații din KGB al Belarus. Procurorii DIICOT au subliniat la acel moment că au existat „suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.

