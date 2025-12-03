Având în vedere criza apei din Prahova, mai multe spitale din București sunt pregătite să preia pacienți, dacă va fi necesar. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Digi24, că situația din prezent este „sub o formă de alertă de sănătate publică”, precizând că unitățile sanitare au fost aprovizionate atât cu apă potabilă, cât și cu apă menajeră.

„Pentru că timpul estimat pentru remedierea situației, care inițial era de 72 de ore, s-a prelungit până luni inclusiv, am decis să convoc această ședință de urgență la Consiliul Județean cu prefectul, Direcția de Sănătate Publică și, sigur, toți actorii relevanți implicați în această situație și cu managerii celor cinci spitale despre care discutăm, și anume Câmpina, Voila, Pneumoftiziologie Florești, Băicoi și Breaza, unde există, în momentul de față, 378 de pacienți și, sigur, 1260 de angajați în total în aceste spitale care îngrijesc acești pacienți. Situația este, în momentul de față, sub o formă de alertă de sănătate publică. Nu o pot numi încă situație de urgență, pentru că spitalele au fost în această perioadă aprovizionate, atât cu apă potabilă, cât și cu apă menajeră, de către colegii de la ISU.

Aseară, am decis împreună cu prefectul și cu premierul suplimentarea spitalelor cu apă potabilă îmbuteliată, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical, din rezerva de stat și monitorizăm situația. Acum, ținând cont de faptul că aceste cinci spitale nu mai internează pacienți, pentru că am sistat internarea, întrucât actul medical nu se poate realiza în condiții optime fără apă potabilă curentă, am convocat această celulă de urgență la Ministerul Sănătății, în care am inclus spitale din București - Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, Spitalul Bagdasar-Arseni”, a explicat Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă există cazuri grave care necesită transportul la București, ministrul Sănătății a afirmat că, pentru moment, nu s-au raportat astfel de situații, însă a precizat că au fost blocate paturi.

„Momentan, nu am avut astfel de situații, dar am discutat cu aceste spitale incluse în coordonarea mea directă în acest moment, care, până luni inclusiv, au blocat paturi, atât chirurgicale, cât și nechirurgicale, astfel încât, dacă este nevoie de transfer de urgență, să avem un disponibil de paturi în spitale și, sigur, dacă apar situații de urgență cu victime multiple sau este nevoie de intervenția rapidă pentru anumiți pacienți, aceste spitale vor răspunde pentru județul Prahova”.

Rogobete a precizat că spitalul din Ploiești este plin, întrucât a preluat toți pacienții din județ.

„Din perspectiva sănătății, dacă doriți, situația nu este una confortabilă, pentru că am sporit toate măsurile de dezinfecție, de monitorizare și de control al infecțiilor în aceste cinci spitale. Practic, începând de aseară, se vor lua două probe pe zi, două probe microbiologice, atât de apă, cât și de pe suprafețe, iar inspecția sanitară de stat din Ministerul Sănătății va coordona această situație pentru a nu risca un eveniment epidemiologic masiv”.

Întrebat cu cât crește riscul de infecții în spital, ministrul Sănătății a precizat: „Nu putem discuta despre un procent sau despre o cifră. Însă, acest risc există și atunci monitorizăm de două ori pe zi, prin probe microbiologice, și intensificăm și accelerăm mecanismele de dezinfecție, care se fac după un alt mecanism, mai identificat”.

Amintim că Alexandru Rogobete s-a deplasat marți la Ploiești, unde a avut discuții cu managerii spitalelor, conducerea DSP și Inspecția Sanitară de Stat, în condițiile în care mai multe unități medicale din județ au rămas fără apă, iar echipaje ISU asigură alimentarea cu apă menajeră și potabilă.

