Spitalul din Târgu-Jiu, amendat cu 30.000 de lei în urma decesului unui pacient într-o ambulanţă. Ce au constatat inspectorii DSP

Data publicării:
ambulanta
FOTO: Shutterstock

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Gorj au aplicat o amendă de 30.000 de lei la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanţă, în timpul unui transfer între două clădiri ale unităţii medicale.

„Inspectorii sanitari din cadrul DSP Gorj s-au deplasat, în data de 5 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) şi la locaţia SJU Târgu Jiu din str. Progresului, în vederea efectuării verificărilor preliminare. S-au solicitat note de relaţii, documente medicale, precum şi protocoalele şi procedurile de lucru. S-a constatat că nu se respectă prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1706/2007, privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. Astfel, s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea de către conducerea spitalului a condiţiilor minime privind organizarea, funcţionarea şi dotarea UPU”, se arată într-o informare a DSP Gorj.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un bărbat de 78 de ani a decedat în timp ce era transportat cu ambulanţa de la UPU a SJU Târgu Jiu către Spitalul 700.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, când poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi în mod direct de reprezentanţi ai SJU Târgu Jiu cu privire la faptul că un bărbat de 78 de ani, din comuna Slivileşti, a decedat în timp ce era transportat cu ambulanţa de la secţia UPU către Spitalul 700.

„În urma examinării vizuale a cadavrului, acesta nu prezenta leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului şi membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă”, a menţionat, marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

Şi la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară care analizează cazul.

„Conducerea unităţii a fost sesizată, în data de 5 noiembrie, de un medic din UPU despre cazul pacientului de 78 de ani, prezentat în data de 4 noiembrie la UPU-SMURD şi care ulterior a decedat în ambulanţă. Despre caz au fost anunţaţi şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Prin dispoziţia managerului, la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară, care sa analizeze aspectele sesizate de medicul din UPU. Procedurile de cercetare sunt în derulare”, a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

 

