Spitalul Judeţean Constanţa afirmă că a trimis în ultimii doi ani 15 pacienţi către azilele lui Viorel Paşca

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa afirmă că în utimii doi ani a transmis 15 pacienţi către Asociaţia Dumbrava, fondată de Viorel Paşca, cercetat de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane împreună cu membrii familiei sale.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a transmis, marţi, printr-un comunicat de presă, că începând din 2024 şi până în prezent SCJU a transmis nouă solicitări de preluare şi găzduire către Asociaţia Dumbrava, iar Unitatea de Primiri Urgenţe – SMURD a trimis şase solicitări, relatează News.ro.

„Toţi pacienţii pentru care au fost formulate aceste solicitări au beneficiat, în timpul internării (de lungă durată, în majoritatea cazurilor)/ staţionării în UPU, de investigaţiile, tratamentul şi îngrijirile medicale de specialitate necesare, corespunzătoare patologiilor pentru care s-au prezentat. Solicitările de preluare au fost formulate exclusiv după stabilizarea stării de sănătate şi în momentul în care pacienţii nu mai reprezentau cazuri acute şi nu mai necesitau îngrijiri medicale de specialitate care să justifice menţinerea internării”, au transmis reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Ei au menţionat că înainte de găsirea unei soluţii în sectorul neguvernamental, au fost făcute toate demersurile pentru externarea pacienţilor în condiţiile de siguranţă.

Astfel, serviciile de asistenţă socială din cadrul SCJU/UPU au contactat familiile, reprezentanţii legali, acolo unde aceştia existau, precum şi instituţiile publice competente – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) şi serviciile publice de asistenţă socială (SPAS) din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale – în vederea identificării unei soluţii de preluare.

Dintre cei 15 pacienţi transferaţi în judeţul Bihor, trei s-au prezentat din nou în Unitatea de Primiri Urgenţe a SCJU Constanţa

„În situaţiile în care aceste demersuri nu au avut un rezultat favorabil, fie din cauza indisponibilităţii locurilor, fie din imposibilitatea preluării cazurilor la acel moment, la cererea pacienţilor şi cu acordul acestora, au fost transmise solicitări către furnizori neguvernamentali de servicii sociale gratuite, exclusiv în scopul identificării unei soluţii de cazare şi îngrijire post-spitalicească”, a mai precizat sursa citată.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a adăugat că dintre cei 15 pacienţi transferaţi ulterior în judeţul Bihor, trei s-au prezentat din nou în Unitatea de Primiri Urgenţe a SCJU Constanţa, unde au fost preluaţi şi au beneficiat de toate serviciile medicale necesare, nemaisolicitând la externare servicii de asistenţă socială din partea SCJU.

Viorel Paşca, fondatorul asociaţiei Dumbrava, deţinătorul azilelor ilegale din Bihou, este anchetat de procurorii DIICOT, împreună cu membrii familiei sale, pentru trafic de persoane şi exploatarea vulnerabilităţii la o scară alarmantă în judeţul Bihor.

Procurorii spun că grupul infracţional a fost constituit în cursul anului 2020 de către Viorel-Teodor Paşca, liderul reţelei, împreună cu soţia sa şi cei trei fii ai săi. Reţeaua funcţiona sub paravanul Asociaţiei „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă), prezentată public ca o organizaţie umanitară, dar care în realitate nu deţinea licenţele legale pentru a presta servicii sociale sau medicale.

Persoanele erau racolate direct din spitale, unităţi medicale sau direcţii de asistenţă socială (DGASPC-uri) din toată ţara

Victimele erau racolate direct din spitale, unităţi medicale sau direcţii de asistenţă socială (DGASPC-uri) din toată ţara, care, confruntate cu lipsa locurilor în sistemul de stat, acceptau să trimită pacienţii în locaţiile gestionate de Paşca. Odată ajunşi în locaţii, beneficiarilor li se confiscau actele de identitate, telefoanele mobile şi cardurile bancare, fiind izolaţi de familii şi de lumea exterioară.

Scopul principal era încasarea sistematică a veniturilor victimelor (pensii de limită de vârstă sau de handicap, indemnizaţii de însoţitor) şi a donaţiilor atrase prin campanii emoţionante pe Facebook.

La percheziţii au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Inceşti şi Bicăcel. Istoricul activităţii indică faptul că, din 2006, au fost „găzduite” peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat şi au fost îngropate în cimitirul localităţii.

Viorel Paşca şi celelalte persoane implicate în dosar sunt cercetate sub control judiciar.

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Editor : Liviu Cojan