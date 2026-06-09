Live TV

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani, afectat de ploi. Prefectura Vrancea cere ajutorul MInisterului Sănătății

Data actualizării: Data publicării:
inundatie
Subsolul spitalului din Focșani

Mai multe spaţii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani au fost afectate de ploile de la finalul săptămânii trecute, pagubele fiind însemnate. Au fost afectate subsolul, blocul alimentar, spălătoria, dar şi săli din blocul operator şi Urgenţă. De asemenea, au fost distruse documente din Arhivă, medicamente şi consumabile.

„Am primit de la conducerea spitalului raportul cu pagubele provocate de viituri. (...) Vorbim despre unitatea medicală care deserveşte întreg judeţul, iar dimensiunea avariilor este una serioasă”, anunţă, marţi, Prefectura Vrancea, într-un comunicat de presă.

Potrivit raportului, s-au înregistrat pereţi degradaţi şi umezi pe circa 1.400 mp, practic tot subsolul, prin infiltrare.

Au mai fost afectate: blocul alimentar (329 mp) şi spălătoria (275 mp), acoperişul blocului operator, aproximativ 600 mp, magaziile de materiale sanitare şi gospodăreşti din exterior, afectate în proporţie de 100%, spaţiul de arhivă: inundat din exterior şi din acoperiş, magaziile UPU-SMURD de la subsol, inclusiv arhiva cu foi de observaţie, vestiarele de la subsol, inundate, blocul alimentar, cu refularea canalizării, infiltraţii şi apă acumulată în casa liftului. De asemenea, medicamente şi consumabile medicale au fost distruse din cauza apei şi a umezelii.

Prefectura Vrancea anunţă că a transmis Ministerului Sănătăţii raportul, solicitând fonduri de urgenţă pentru remedierea situaţiei.

Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR) anunţa, duminică după-amiază, că în 7 staţii de monitorizare nivelul precipitaţiilor a depăşit 50 de litri pe metrul pătrat.

Ulterior, instituţia a precizat că în judeţele Prahova şi Vrancea s-au înregistrat cantităţi extreme de ploi - peste 200 l/mp în zona Măneciu–Paltinu şi peste 100 l/mp la Bogza.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ramzan Kadîrov la Moscova
1
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
ilie bolojan face declaratii
3
Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de la stat că li se vor...
grafic crestere bani
4
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
vladimir putin la birou
5
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Digi Sport
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MINISTERUL SANATATII - SANITAS - PROTEST
Ministerul Sănătăţii scoate la concurs zeci de posturi de conducere la DSP-uri, Ambulanţă şi spitale importante
copil_cautat_sibiu
Sibiu: Copilul de 5 ani găsit după două zile de căutări, în pădure, a fost externat din spital
hol de spital cam bantuit - captura
Măsurile luate de spitalul în care a fost internat pacientul suspect de hantaviroză. Unde se află acum acesta
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex, copilul găsit ieri în pădure
ambulanta SMURD
Zeci de persoane s-au simţit rău după ce au participat la nunta fiului unui fost comisar de poliție, în Iaşi. Zece au fost spitalizate
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan...
May 7, 2026, United States. The trophy of the 2026 FIFA World Cup and the official Adidas Trionda ball on the green lawn of the stadium.
CM 2026. America reface fotbalul după chipul și asemănarea sa. Cum au...
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început o nouă zi de negocieri pentru susţinerea...
Zelensky Meets Starmer Ahead Of Trump???Putin Talks
Zelenski susține că Rusia „își pierde inițiativa în fiecare zi” în...
Ultimele știri
„Ce pierdere de timp, ce aroganță!” Premierul Belgiei critică Franța și Germania după eșecul proiectului „super-avionului”
Numele care lipsesc din Guvernul Tomac: ce portofolii nu au încă un ministru
CM 2026. Pentru 79 de dolari, înaintea meciurilor, fanii îşi vor vedea numele afişate pe ecrane gigantice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
La două zile după ce s-a căsătorit cu Anca Surdu, Denis Alibec are oferta pe masă: „Sperăm să primim un...
Adevărul
Tomac reacționează după ce Ciucu a acuzat prezența unor apropiați ai PSD pe lista de miniștri: „Am această...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Salariile preoților se schimbă din 2027. Cât va câștiga lunar un preot după noua grilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Puțini știu că e fiica vitregă a lui Steven Spielberg. Actrița din „Anatomia lui Grey”, apariție rară alături...
Adevarul
Ce-și amintesc legendele tenisului mondial despre „nebuniile” lui Năstase: „Era insuportabil. Oamenii veneau...
Newsweek
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
Digi FM
Soția lui Christian Eriksen, sacrificiul făcut din dragoste pentru fotbalist. Viața discretă a femeii care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce simțim "fluturi în stomac" când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Jane Seymour și Joe Lando au încercat să fie împreună și în viața reală. De ce nu a funcționat povestea lor...
UTV
Cabral a transmis un mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka: „Am zile în care mă țin din inerție”