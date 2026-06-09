Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani, afectat de ploi. Prefectura Vrancea cere ajutorul MInisterului Sănătății

Mai multe spaţii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani au fost afectate de ploile de la finalul săptămânii trecute, pagubele fiind însemnate. Au fost afectate subsolul, blocul alimentar, spălătoria, dar şi săli din blocul operator şi Urgenţă. De asemenea, au fost distruse documente din Arhivă, medicamente şi consumabile.

„Am primit de la conducerea spitalului raportul cu pagubele provocate de viituri. (...) Vorbim despre unitatea medicală care deserveşte întreg judeţul, iar dimensiunea avariilor este una serioasă”, anunţă, marţi, Prefectura Vrancea, într-un comunicat de presă.

Potrivit raportului, s-au înregistrat pereţi degradaţi şi umezi pe circa 1.400 mp, practic tot subsolul, prin infiltrare.

Au mai fost afectate: blocul alimentar (329 mp) şi spălătoria (275 mp), acoperişul blocului operator, aproximativ 600 mp, magaziile de materiale sanitare şi gospodăreşti din exterior, afectate în proporţie de 100%, spaţiul de arhivă: inundat din exterior şi din acoperiş, magaziile UPU-SMURD de la subsol, inclusiv arhiva cu foi de observaţie, vestiarele de la subsol, inundate, blocul alimentar, cu refularea canalizării, infiltraţii şi apă acumulată în casa liftului. De asemenea, medicamente şi consumabile medicale au fost distruse din cauza apei şi a umezelii.

Prefectura Vrancea anunţă că a transmis Ministerului Sănătăţii raportul, solicitând fonduri de urgenţă pentru remedierea situaţiei.

Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR) anunţa, duminică după-amiază, că în 7 staţii de monitorizare nivelul precipitaţiilor a depăşit 50 de litri pe metrul pătrat.

Ulterior, instituţia a precizat că în judeţele Prahova şi Vrancea s-au înregistrat cantităţi extreme de ploi - peste 200 l/mp în zona Măneciu–Paltinu şi peste 100 l/mp la Bogza.

Editor : Sebastian Eduard